София до пояса, водопад и не только: топ-пять мест Киева, которые поразят каждого (фото)

Крещатик и Майдан Независимости, София Киевская, Контрактовая площадь и Певческое поле, летом Труханов остров или Гидропарк... Перечень популярных мест, где отдыхают киевляне и куда чаще всего приезжают туристы, можно быстро перечислить. Однако кажется, что каждый домик на улице Сагайдачного уже знаком до боли и все скульптурки "Ищи" в центре уже найдены. Знакомая ситуация? Если каждую пятницу проводите массу времени, чтобы найти интересное и необычное место для отдыха на выходные, вам пригодится топ-пять неординарных мест столицы от Фокуса.

Куда пойти на выходные в Киеве

Киевский водопад

Если вы пригласите родных или друзей прогуляться на столичный водопад, то точно их удивите. О существовании этой достопримечательности знает немного людей.

Находится водопад в урочище Покол, между Лысой горой и исторической местностью Корчеватое. В общем это каскад очистных сооружений, относящийся к системе охлаждения ТЭЦ-5. Открытая часть канала около двух километров в длину и заканчивается она двумя плотинами. Рядом находятся пруды рыбного хозяйства, поэтому часто здесь можно встретить рыбаков и искателей приключений.

Приезжать сюда стоит не только ради фото, но и ради неспешной прогулки среди живописной природы и спокойной атмосферы. Отдохнуть здесь можно в самодельных беседках, разложив взятые с собой вкусности и кофе.

Как добраться: от метро Выдубичи можно подъехать автобусом № 43, 43К или пешком.

Музей в темноте "Третья после полуночи"

Одна из самых необычных экскурсий в Киеве, которая дает почувствовать город так, как чувствуют его незрячие. В музее рассказывают, что их миссия — разрушить стереотипы о таких людях и делают это с участием незрячих экскурсоводов и музыкантов.

В музее существуют три самых популярных формата:

на прогулке в темноте можно "посетить" 5 локаций, которые реалистично воспроизводят места из нашей жизни — со звуками, запахами и обустройством

также можно сходить на свидание в темноте, где вам по-новому раскрывается вкус романтического ужина, глубже воспринимается музыка, а картины можно будет почувствовать на ощупь;

деткам будут интересны интерактивные экскурсии.

Кстати, музей находится в подвальном помещении. Его можно использовать как временное укрытие во время воздушной тревоги.

Как добраться: музей находится по адресу ул. Гончара, 45В — это 10 минут от метро Золотые Ворота. Кстати, отделение музея также есть в городе Львов и находится на ул. Лычаковская, 8.

Парк-музей "Украина в миниатюре"

Если хочется быстро увидеть исторические места Киева, дворцы Крыма, замки Западной Украины и крепости Подолья, то точно стоит заглянуть сюда. Здесь собраны экспонаты реальных городов страны в формате 1:33, то есть София Киевская может доходить вам где-то до пояса.

В парке можно увидеть мини Крещатик с Майданом Независимости, Софию Киевскую и Михайловский собор, Золотые ворота, здание Верховной Рады Украины и Кабинета Министров, Олесский замок, Ливадийский дворец и Ласточкино гнездо.

Мини-экспозиции позволят не только увидеть всю Украину за достаточно короткое время, но и решить, куда хочется поехать и спланировать свои дальнейшие путешествия. Также это прекрасное место, где можно отдохнуть в тишине подальше от городского шума и рядом с Днепром.

Как добраться: пешком от ст. м. Гидропарк.

Ботанический сад Национального университета биоресурсов и природопользования Украины

Если хочется увидеть динозавров и мамонтов, прогуляться рядом с персонажами сказок, жители лесов и герои мифов и легенд, то стоит посетить ботсад НУБИП. Основан он почти столетие назад, в 1928 году. Сейчас парк занимает территорию 53 гектара, граничит с Национальным природным парком "Голосеевский" и располагается неподалеку учебных корпусов вуза.

Сад — прекрасная база для исследования, сохранения и размножения в специально созданных условиях редких и типичных видов растений, деревьев местной и мировой флоры. Всего их насчитывается там около 3500 штук.

Посетить ботанический сад можно бесплатно. Открыт по будням с 8:30 до 17:00.

Как добраться: можно дойти пешком от ст. м. "Выставочный центр".

Музей науки и техники "Экспериментариум"

Если хочется "прикоснуться" к науке собственноручно, то точно нужно посетить этот незаурядный музей. Он насчитывает более 250 интерактивных экспонатов, посвященные электричеству, механике, оптике и акустике. Также в музее можно узнать о "Тайнах воды", "Новейших технологиях" и анатомии, посмотреть на оптические иллюзии, зеркальный и лазерный лабиринты.

В музее можно посмотреть на зарождение торнадо, построить мост без единого гвоздя, создать молнию, посмотреть в бесконечность и даже заставить полететь магнит. Каждый экспонат сопровождается описанием, но в случае чего — всегда "на подхвате" экскурсовод. В музее можно погулять самостоятельно, заказать экскурсию или посетить различные шоу (например, химическое или электрическое).

Как добраться: место, где взрослые и дети могут собственными руками потрогать, попробовать и осознать законы Вселенной, находится по адресу г. Киев, ул. Борщаговская 154. Доехать можно маршрутками 201, 227, 242 или автобусами 27, 30 до остановки А.Тихого от ст.м Шулявская.

Если же захочется поесть — можно посетить бюджетную столовую в Киевском горсовете. За полноценный обед можно заплатить здесь 227 грн.