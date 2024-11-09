Софія до пояса, водоспад і не тільки: топ-п'ять місць Києва, які вразять кожного (фото)

Хрещатик та Майдан Незалежності, Софія Київська, Контрактова площа та Співоче поле, влітку Труханів острів або Гідропарк… Перелік популярних місць, де відпочивають кияни та куди найчастіше приїжджають туристи, можна швидко перелічити. Однак здається, що кожен будиночок на вулиці Сагайдачного вже знайомий до болю та всі скульптурки "Шукай" в центрі вже знайдені. Знайома ситуація? Якщо щоп'ятниці проводите безліч часу, щоб віднайти цікаве та незвичне місце для відпочинку на вихідні, вам знадобиться топ-'п'ять неординарних місць столиці від Фокусу.

Куди піти на вихідні в Києві

Київський водоспад

Якщо ви запросите рідних або друзів прогулятись на столичний водоспад, то точно їх здивуєте. Про існування цієї цікавинки знає небагато людей.

Знаходиться водоспад в урочищі Покол, між Лисою горою та історичною місцевістю Корчувате. Загалом це каскад очисних споруд, що відноситься до системи охолодження ТЕЦ-5. Відкрита частина каналу близько двох кілометрів в довжину та закінчується вона двома греблями. Поряд знаходяться ставки рибного господарства, тому часто тут можна зустріти рибалок та шукачів пригод.

Приїздити сюди варто не тільки заради фото, а й заради неспішної прогулянки серед мальовничої природи та спокійної атмосфери. Відпочити тут можна в саморобних бесідках, розклавши взяті з собою смаколики та каву.

Як добратись: від метро Видубичі можна під’їхати автобусом № 43, 43К або пішки.

Музей в темряві "Третя після опівночі"

Один із найнезвичайніших екскурсій в Києві, який дає відчути місто так, як відчувають його незрячі. В музеї розповідають, що їх місія — зруйнувати стереотипи про таких людей і роблять це за участі незрячих екскурсоводів та музикантів.

В музеї існують три найпопулярніші формати:

на прогулянці у темряві можна "відвідати" 5 локацій, які реалістично відтворюють місця з нашого життя – зі звуками, запахами та облаштуванням

також можна сходити на побачення у темряві, де вам по-новому розкривається смак романтичної вечері, глибше сприймається музика, а картини можна буде відчути на дотик;

діткам будуть цікаві інтерактивні екскурсії.

До речі, музей знаходиться в підвальному приміщенні. Його можна використовувати як тимчасове укриття під час повітряної тривоги.

Як добратись: музей знаходиться за адресою вул. Гончара, 45В — це 10 хвилин від метро Золоті Ворота. До речі, відділення музею також є в місті Львів і знаходиться на вул. Личаківська, 8.

Парк-музей "Україна в мініатюрі"

Якщо хочеться швидко побачити історичні місця Києва, палаци Криму, замки Західної України та фортеці Поділля, то точно варто завітати сюди. Тут зібрані експонати реальних міст країни у форматі 1:33, тобто Софія Київська може доходити вам десь до пояса.

В парку можна побачити міні Хрещатик з Майданом Незалежності, Софію Київську та Михайлівський собор, Золоті ворота, будинок Верховної Ради України та Кабінету Міністрів, Олеський замок, Лівадійський палац та Ластівчине гніздо.

Міні-експозиції дозволять не тільки побачити всю Україну за досить короткий час, а й вирішити, куди хочеться поїхати та спланувати свої подальші подорожі. Також це чудове місце, де можна відпочити в тиші подалі міського шуму та поряд з Дніпром.

Як добратись: пішки від ст. м. Гідропарк.

Ботанічний сад Національного університету біоресурсів і природокористування України

Якщо хочеться побачити динозаврів та мамонтів, прогулятись поряд з-поміж персонажів казок, мешканці лісів та герої міфів й легенд, то варто відвідати ботсад НУБІП. Заснований він майже століття тому, в 1928 році. Зараз парк займає територію 53 гектари, межує з Національним природним парком "Голосіївський" та розташовується неподалік навчальних корпусів вишу.

Сад — чудова база для дослідження, збереження та розмноження у спеціально створених умовах рідкісних та типових видів рослин, дерев місцевої й світової флори. Всього їх налічується там близько 3500 штук.

Відвідати ботанічний сад можна безплатно. Відкритий від у будні з 8:30 до 17:00.

Як добратись: можна дійти пішки від ст. м. "Виставковий центр".

Музей науки і техніки "Експеріментаріум"

Якщо хочеться "доторкнутись" до науки власноруч, то точно потрібно відвідати цей непересічний музей. Він налічує понад 250 інтерактивних експонатів, присвячені електриці, механіці, оптиці та акустиці. Також в музеї можна дізнатись про "Таємниці води", "Новітні технології" та анатомію, подивитись на оптичні ілюзії, дзеркальний та лазерний лабіринти.

В музеї можна подивитись на зародження торнадо, побудувати міст без жодного цвяха, створити блискавку, подивитись в безкінечність та навіть змусити полетіти магніт. Кожен експонат супроводжується описом, але в разі чого — завжди "на підхваті" екскурсовод. В музеї можна погуляти самостійно, замовити екскурсію або ж відвідати різноманітні шоу (наприклад, хімічне або електричне).

Як добратись: місце, де дорослі і діти можуть власними руками помацати, спробувати та усвідомити закони Всесвіту, знаходиться за адресою м. Київ, вул. Борщагівська 154. Доїхати можна маршрутками 201, 227, 242 або автобусами 27, 30 до зупинки О.Тихого від ст.м Шулявська.

Якщо ж захочеться поїсти — можна відвідати бюджетну їдальню у Київській міськраді. За повноцінний обід можна заплатити тут 227 грн.