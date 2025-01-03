Бесполезная 155-я бригада: в чем главный вывод из скандала с новым подразделением ВСУ

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В очередном "скандале", с которого начался новый год, под названием "дело 155-й омбр", лично у меня вызывают определенные вопросы не сами обнародованные "особенности" подготовки и использования бригады на фронте (к сожалению, это сегодня — достаточно распространенная практика)...

А вообще, целесообразность ее формирования "с нуля", в условиях острой нехватки личного состава, ВВТ и других материально-технических ресурсов в уже развернутых бригадах, которые УЖЕ введены (или были введены) в бой.

Серьезно? Бригада под номером — 155?

Даже если допустить, что нумерация частей и соединений в ВСУ сквозная, а также, существует острая потребность в стратегических и оперативных резервах.

Тому, кто так или иначе занимался организацией и планированием действий реальных войск, хорошо известно — появление на карте с обстановкой новых (дополнительных) "геометрических фигур", обозначающих формирования со статусом, скажем так, "условно боеспособные", никоим образом не способно существенно повлиять на улучшение РЕАЛЬНОЙ обстановки.

Скорее, они ее ухудшат...

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Даже если допустить, что существует некий "определенный комплект войск", который собственно и ведет боевые действия на ЛБС, а также созданная В ЕГО СОСТАВЕ резервная часть войск, которая, при необходимости — или наращивает на том или ином направлении уже развернутую группировку, или "ротирует" формирования, требующие восстановления уровня боеспособности, не может расти бесцельно и бесконечно, поглощая людей и ресурсы, которые крайне необходимы для содержания ЛБЗ.

Это же хорошо известные аксиомы планирования.

Для чего формировать "условно боеспособные" резервы "с нуля", если, образно говоря, "прое....на" тактическая, а то и оперативная зоны?

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