Миссия ООН не остановит войну: почему голубые каски не могут гарантировать безопасность Украины

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На днях The Telegraph обнародовал информацию, что президент Франции Эмманюэль Макрон рассматривает возможность создания миссии для защиты Украины во время потенциального будущего мирного соглашения под эгидой Организации Объединенных Наций.

По информации издания, Макрон поднял тему альтернативы ООН на саммите Европейского совета вместе с генеральным секретарем ООН по вопросам безопасности Антониу Гутеррешем, который был гостем собравшихся лидеров ЕС.

"Любые миротворческие силы ООН требуют одобрения Совета Безопасности. Поскольку и Россия, и потенциально США выступают против этого, перспективы выглядят призрачными", — говорится в публикации The Telegraph.

Сейчас французский президент изучает различные сценарии, которые могли бы заменить отправку европейского военного контингента в Украину. Макрон вместе со Стармером пытаются сформировать "коалицию желающих" для формирования миротворческих сил при поддержке гарантий безопасности США.

Ранее, в интервью Le Parisien, Макрон заявлял, что Украина как суверенное государство имеет право приглашать союзные страны для размещения миротворческого контингента, и это не является вопросом, который должна решать Россия. Кроме того, Макрон заявил, что европейские государства не нуждаются в разрешении Кремля для принятия такого решения.

Замечу, что принятие решения о введении миротворческой миссии ООН должно пройти несколько этапов, что займет не менее года. И на каждом из них Украину ожидают подводные камни. Консультации, голосование, формирование бюджета, вопросы размещения, логистики. Это может стать тупиком.

Уже на первом этапе — консультаций — могут возникнуть серьезные противоречия. В частности, консультации о возможности миссии проходят с обеими сторонами конфликта, которые должны дать согласие.

Даже если Россия даст согласие, начинается этап технической оценки. Представители ООН выезжают в зону конфликта и оценивают весь спектр вопросов, с которыми столкнется миссия — военная составляющая, политическая, религиозная, социально-экономическая.

Подводный камень технической оценки в том, что такую характеристику представители ООН могут дать только при условии гарантий их безопасности. То есть, если российские оккупанты таких гарантий не предоставят, то миссия не выедет.

При условии преодоления этих двух этапов решение о мандате миссии должен утвердить Совбез ООН.

Сколько времени займет формирование миротворческих сил в структурах ООН? Фото: Из открытых источников

Основная функция миротворцев определяется в зависимости от мандата миротворческой миссии. Либо это поддержание мира — тогда они стоят между двумя противоборствующими сторонами и каждая из сторон понимает правила поведения. Или это принуждение к миру — тогда миротворцы принимают активное участие в боевых действиях.

Но мандат миссии может заблокировать Россия, которая имеет право вето. В Кремле уже заявили, что возможность развертывания иностранного миротворческого контингента Россия категорически отвергает. По словам министра иностранных дел России Лаврова, размещение войск стран НАТО в Украине неприемлемо для Москвы.

Потенциальную миротворческую миссию прокомментировал и пресс-секретарь российского диктатора Песков. Он фактически повторил тезисы Лаврова о "неприемлемости" этого сценария: мол, из этого "не получится ничего хорошего". А представитель МИД страны-оккупанта Мария Захарова пригрозила "вовлечением стран в прямой вооруженный конфликт", если страны Запада отправят в Украину миротворцев.

Комментируя неоднократно озвученное категорическое несогласие страны-агрессора с идеей размещения в Украине миротворческого контингента, глава МИД Украины Андрей Сибига подчеркнул, что "мы будем делать все то, что соответствует нашему национальному интересу и что действительно гарантирует безопасность Украины на длительный период".

Впрочем, можно пойти на голосование через Генассамблею. Но возникает вопрос, наберет ли Украина 2/3 голосов членов Генассамблеи ООН.

По поводу контингента миссии. Цифры, о которых говорят европейские партнеры, — до 30 тысяч миротворцев, — просто смешны, учитывая масштабы фронта. Линия боевого соприкосновения составляет около 1200 километров. Даже по очень умеренным оценкам украинского президента, нужно до 100 тысяч военнослужащих.

Однако полностью отбрасывать эту идею все же не стоит. Надо создавать дипломатические пояса уже непосредственно для европейских партнеров. "Пожалуйста, мы готовы разговаривать. 30 тысяч нас удовлетворяет, давайте 30 тысяч". Это будет уже как военным, так и информационным давлением на Россию. Мы должны использовать даже этот умеренный вариант гарантий безопасности.

Но самый сложный вопрос — финансирование. Все основные расходы берут на себя члены Совбеза. 29% предоставляют США, Россия — лишь 3,5%.

То есть на каждом пункте введения миротворческой миссии ООН нас ждут подводные камни. Голосование, формирование бюджета, контингента, вопросы размещения, логистики.

Впрочем, есть и важный юридический аспект, о котором пока не говорят в европейских столицах, но который может стать преградой для подобных шагов, когда дело дойдет до дела.

Статья 17 Конституции Украины запрещает размещение военных баз иностранных государств на территории страны. То есть для того, чтобы требовать военного присутствия иностранных государств, надо делать шаги навстречу, а именно по изменению действующей Конституции. И это будет политический сигнал как партнерам, так и, соответственно, России, что мы действительно готовы к размещению военного контингента как гаранта безопасности на будущее.

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Наземные войска, авиация и флот: что будут делать миротворческие силы в Украине, — Bloomberg

Сейчас обсуждение возможного развертывания миротворческого контингента в Украине продолжается.

Впрочем президент Украины Владимир Зеленский убежден, что миротворческая миссия ООН не может быть альтернативой военному контингенту или гарантиям безопасности.

"Что касается ООН — при всем уважении, ООН нас не защитит от оккупации или желания Путина прийти снова. Мы не видим ООН как альтернативу контингенту или гарантиям безопасности. Мы поддерживаем разумные, логичные отношения с ООН, с представителями и генсекретарем, но ООН не может быть альтернативой гарантиям безопасности", — заявил он во время совместной пресс-конференции с президентом Чехии Петром Павелом.

По его убеждению, если ООН не будет иметь мандата защищать Украину, Путин снова придет к нам с войной.

"Безусловно, когда есть войска, есть ПВО и корабли, есть самолеты и есть серьезная армия, есть реальная разведка наших партнеров здесь, в Украине, пойти против такой инфраструктуры опасно для россиян", — высказал свое мнение президент.

В свою очередь, начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов выразил сомнение относительно того, что введение миротворческих сил станет действенной гарантией безопасности для Украины.

Он отметил, что не помнит случаев, когда размещение миротворцев действительно решило бы проблему и прекратило агрессию.

"Покажите мне хоть одну страну в мире, где введение миротворцев сработало. Может, где-то и есть, но я такого случая не помню. Я интересовался, много примеров разбирал. Нигде. Так можно ли считать это гарантией? Очевидно, под вопросом. Ну, давайте скажем так: просто под вопросом", — отметил глава ГУР МОУ.

Даже у американских политиков есть понимание того, что миротворческие миссии никогда не решали конфликты, а лишь замораживали их. "Очень редко развертывание миротворцев делает что-то другое, кроме как закрепляет присутствие этих сил навсегда", — заявил экс-посол США в ООН Джон Болтон.

Напомню, дискуссия о развертывании иностранного контингента в Украине активизировалась в ноябре 2024 года, после победы Дональда Трампа на президентских выборах в США. Саму идею миротворческой миссии в Украине в Вашингтоне поддержали. Правда, президент Трамп исключил участие в ней американских военных. Он заявил, что ответственность за безопасность на континенте должна нести сама Европа.

Ранее премьер-министр Британии Кир Стармер заявил, что страна готова отправить свои войска в Украину для обеспечения выполнения мирного соглашения, если это потребуется.

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