Перемирия не ждите: как РФ готовится к наступлению на севере Донецкой области
Если кто-то надеется на то, что российские оккупанты пойдут на "перемирие" и снижение интенсивности боевых действий — это фантазии и не более того, предупреждает военный обозреватель Александр Коваленко. Наоборот — он допускает, что май станет одним из самых непростых месяцев 2025 года…
Май станет катализатором для РОВ…
Если кто-то надеется на то, что российские оккупанты пойдут на "перемирие" и снижение интенсивности боевых действий — это ваши фантазии и не более того.
Согласно имеющейся информации, на прошлой неделе практически все командующие российскими группами войск в Украине получили установку к активизации и наращиванию наступательных действий. Так называемое "Пасхальное перемирие" должно было стать промежуточным этапом для формирования условий к последующей активизации.
Как бы это странным не звучало, но основным направлением для удара у РОВ будет Лимано-Купянская ось, с активизацией по правому берегу Оскола и Черного Жеребца. Но целью для них является не оккупация Харьковской области и Харькова, это им совсем не под силу, а именно отвлечение внимания. Да, они ставят перед собой целью выход в целом на левый берег Оскола и контроль над Купянском и Лиманом, но не сейчас. Сейчас это попытка отвлечения внимания от Донецкой области, в особенности от Константиновского направления, на котором РОВ сосредоточило 8-ю ОВА и частично 51-ю.
Поэтому в ближайшее время мы увидим постепенное увеличение штурмовых действий на Лиманском направлении и по Купянску, в особенности по правому берегу силами 69-й МСД и 27-й ОМСБр. А Лиманское направление будут давить ценою истощения не только 20-й ОВА, но и передислокацией сил и средств 1-й ТА.
Но за этой катализацией сил и средств по Лимано-Купянской оси последует куда более интенсивное наступление на Константиновском направлении и, не исключено, что в приоритете будет и Сиверское. Почему? Потому, что закрытие Торецкого плацдарма, где и оперируют 8-я и 51-я ОВА, открывают путь РОВ на Константиновку с юга, а на Лиманском направлении действия 25-й ОВА закрывают вопрос Серебрянского леса, с охватом 20-й ОВА направления с севера, а Сиверское направление – прямой удар с выходом на славяно-краматорскую агломерацию.
И на словах вроде как у РОВ все схвачено, а на деле? А на деле, проблему создают СОУ, которые продолжают держать оборону и сохранять боеготовность, невзирая ни на какие финты ушами Кремля.
Но стоит понимать, что постепенное наращивание активности РОВ во второй половине апреля перерастет в полную катализацию их действий именно в мае. Наверное, именно май в 2025 может стать самым непростым во всем году.
Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции. Ответственность за опубликованные данные в рубрике "Мнения" несет автор.Важно