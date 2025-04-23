Перемирия не ждите: как РФ готовится к наступлению на севере Донецкой области

Related video

Май станет катализатором для РОВ…

Если кто-то надеется на то, что российские оккупанты пойдут на "перемирие" и снижение интенсивности боевых действий — это ваши фантазии и не более того.

Согласно имеющейся информации, на прошлой неделе практически все командующие российскими группами войск в Украине получили установку к активизации и наращиванию наступательных действий. Так называемое "Пасхальное перемирие" должно было стать промежуточным этапом для формирования условий к последующей активизации.

Как бы это странным не звучало, но основным направлением для удара у РОВ будет Лимано-Купянская ось, с активизацией по правому берегу Оскола и Черного Жеребца. Но целью для них является не оккупация Харьковской области и Харькова, это им совсем не под силу, а именно отвлечение внимания. Да, они ставят перед собой целью выход в целом на левый берег Оскола и контроль над Купянском и Лиманом, но не сейчас. Сейчас это попытка отвлечения внимания от Донецкой области, в особенности от Константиновского направления, на котором РОВ сосредоточило 8-ю ОВА и частично 51-ю.

Важно

Раньше, чем ожидалось: почему РФ начинает давить на Краматорск и Славянск уже сейчас

Поэтому в ближайшее время мы увидим постепенное увеличение штурмовых действий на Лиманском направлении и по Купянску, в особенности по правому берегу силами 69-й МСД и 27-й ОМСБр. А Лиманское направление будут давить ценою истощения не только 20-й ОВА, но и передислокацией сил и средств 1-й ТА.

Но за этой катализацией сил и средств по Лимано-Купянской оси последует куда более интенсивное наступление на Константиновском направлении и, не исключено, что в приоритете будет и Сиверское. Почему? Потому, что закрытие Торецкого плацдарма, где и оперируют 8-я и 51-я ОВА, открывают путь РОВ на Константиновку с юга, а на Лиманском направлении действия 25-й ОВА закрывают вопрос Серебрянского леса, с охватом 20-й ОВА направления с севера, а Сиверское направление – прямой удар с выходом на славяно-краматорскую агломерацию.

И на словах вроде как у РОВ все схвачено, а на деле? А на деле, проблему создают СОУ, которые продолжают держать оборону и сохранять боеготовность, невзирая ни на какие финты ушами Кремля.

Но стоит понимать, что постепенное наращивание активности РОВ во второй половине апреля перерастет в полную катализацию их действий именно в мае. Наверное, именно май в 2025 может стать самым непростым во всем году.

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции. Ответственность за опубликованные данные в рубрике "Мнения" несет автор.

Источник

Важно