Перемирие в пользу врага: почему РФ стала захватывать больше украинских территорий

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Потери и результаты наступления РОВ за первую неделю мая в цифрах…

За первую неделю мая 2025 года РОВ захватили 61 км² территории Украины, что в 3 раза больше, чем в первую неделю апреля. Данные темпы выросли в сравнении с апрельскими показателями, в том числе, как остаточный эффект от "Пасхального перемирия" которое вышло украинским подразделениям – боком!

За период "перемирия", которое продлилось чуть более суток, РОВ не только не прекратили боевые действия по ряду участков, но и смогли накопить ресурс, силы и средства для последующего периода интенсивных штурмовых действий, уплотнив ряды, обеспечив их без риска логистики боекомплектом и прочим МТО, что привело к росту захваченных территорий со снижением пропорции потерь противника.

В результате, при неизменном показателе потерь, благодаря "Пасхальному перемирию" РОВ смогли троекратно увеличить площадь захватываемых территорий в последнюю неделю апреля и первую неделю мая.

При этом потери личного состава РОВ за первую неделю мая составляют 8 780, в то время как в апреле, за тот же период, они составляли 9 520 или, иными словами, на 1 км² украинской земли с начала мая клалось по 143 тела оккупантов, что значительно меньше, чем за тот же период апреля и марта.

При этом пропорция потерь и захвата территорий впервые с начала 2025 года продемонстрировала снижение.

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Напомню, что в 2024 году, средний показателя потерь РОВ в соотношении с захваченными территориями составлял 129 тел на 1 км². В январе 2025 это уже был показатель 148/1 км². В марте пропорция составила 304/1 км². В апреле — 194/1 км²

И вот первая неделя мая показывает очередное пике – пропорцию 143/1 км², что даже ниже январского показателя этого года.

С начала 2025 года РОВ оккупировали 891 км² территории Украины, при этом их потери составили 171 010 л/с или 191 тел/1 км².

Вывод: тенденция высоких потерь РОВ пошла на снижение с момента одностороннего навязывания Украине "перемирий", которые позволяют РОВ улучшать свое положение на поле боя и после окончания которого — активизировать боевые действия со значительным преимуществом. Если и дальше мы будем демонстрировать слабость и идти на поводу у оккупантов, принимая их условия "перемирий", то количество потерь территорий будет разительно расти в ближайшее время, а РОВ при этом будут нести значительное меньшие потери, нежели должны.

На оборонную стратегию с истощением ресурса противника такая тактика уж никак не похожа.

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