Смысл летнего наступления: почему Россия рвется к крупным городам и почему может надорваться

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С начала 2025 года говорят только о каком-то "перемирии" и даже о близком "мире" — прежде всего инициированном и навязанном нашими заокеанскими партнерами. И это несмотря на многочисленные примеры нежелания России вести реальные переговоры. Продолжая войну, российская сторона упорно имитирует дипломатическую активность. Зачем это России и какие у нее планы на вторую половину года?

Итак, стартовали встречи на восстановленной стамбульской переговорной площадке — и это настоящее дежавю. Ведь в 2022 году мы уже наблюдали аналогичные события на том же месте. Если кто-то не видит сходства — объясню.

В 2022 году, когда началось полномасштабное вторжение агрессора в Украину, российская сторона очень быстро поняла, что захватить Киев за 2-3 дня невозможно, а невероятные потери привели к стагнации ударной группировки первой волны. Именно тогда и началась — назовем ее так — дипломатическая операция "имитация" для создания запасного сценария выхода из конфликта. Но в то же время РФ не прекращала активных боевых действий.

Аналогичная ситуация и сейчас. Российская армия истощена, как никогда. Она воюет в основном за счет численного превосходства личного состава, однако о классической комплектации подразделений речь уже не идет. В то же время Россия готовится к большому наступлению летом 2025 года. Парадокс? Не совсем.

Военные цели на лето 2025 года

Планы российских генералов на летнюю наступательную кампанию крайне амбициозны. Они предусматривают достижение следующих целей:

Во-первых:

оккупация Часового Яра;

оккупация Торецка;

закрытие Торецкого выступа по трассе 0504;

выход на Константиновку с возможностью начала городских боев осенью и зимой.

Во-вторых:

срезание Кураховского выступа;

охват Покровска с запада и востока, с выходом для этого в Днепропетровскую область;

установление полного контроля над трассой Н-15;

создание условий для начала боев за Покровск осенью-зимой.

В-третьих:

на Купянском направлении — создание на правом берегу Оскола полноценного плацдарма для формирования ударной тактической группы;

на Лиманском направлении — выход на Боровую;

по итогам кампании — создание условий для боев за Купянск, Боровую и Лиман в холодное время года.

В-четвертых:

активизация Северского направления;

прорыв по линии Белогоровка — Григорьевка — Серебрянка — Дроновка;

прорыв в направлении Верхнекаменское — Северск;

охват Северска с юга, востока и севера — для боев в городе осенью-зимой.

В-пятых:

интенсификация боевых действий в Запорожской и Херсонской областях — не столько с целью захвата Запорожья или Херсона, сколько для сковывания Сил обороны Украины и отвлечения внимания на юг, преимущественно для выполнения тактических задач.

Почему цель — именно крупные города?

Если посмотреть на общие черты наступлений на всех направлениях, становится очевидно: все они направлены на то, чтобы к осени-зиме выйти к крупным городам и начать бои за них. И этому есть рациональное объяснение.

Российские войска крайне истощены в плане технического обеспечения: не хватает танков и бронетехники. Вместо ББМ используются гражданские авто, мотоциклы, артиллерия и FPV-дроны. Поэтому главная цель наступления — прорваться к городам до сезона дождей и холодов, когда мотоциклы уже не будут использоваться эффективно.

Задача РФ — выйти к населенным пунктам, где будут происходить пехотные бои при поддержке артиллерии и дронов, что удобнее в условиях осени-зимы.

Зачем же тогда дипломатия?

Но возникает логичный вопрос: если такие планы — зачем тогда дипломатия?

Дипломатический трек Россия сохраняет на случай провала наступления. Если задача не будет выполнена и войска останутся в полях под дождем и морозами, агрессор имитирует дипломатическую активность, чтобы снова предложить режим "прекращения огня" и "мирные переговоры".

Это позволит за осень-зиму:

восстановить боеспособность;

компенсировать потери;

накопить технику и боеприпасы, подготовиться к новой наступательной кампании весной 2026 года, которая может быть еще более ожесточенной, чем в 2025-м — если позволить России подготовиться.

Déjà Vu: повторение 2022 года

В 2022 году перед началом стамбульских переговоров войска РФ были так же истощены, как и сейчас. Они начали наступать, несмотря на переговоры. После побега из Киевской, Черниговской и Сумской областей Россия сосредоточилась на востоке и юге.

Во время переговоров выдвигались ультимативные требования по территориям — идентично сегодняшней ситуации.

Летом 2022 года армия РФ безуспешно наступала, после чего их оборона начала сыпаться из-за недостатка ресурсов. В результате они вынуждены были бежать из Харьковщины и правобережья Херсонщины. А для стабилизации — объявили "частичную" мобилизацию.

Ситуация снова подобная: летняя кампания 2025 года может истощить ресурсы настолько, что России придется объявить полную мобилизацию.

Относительно фронта осенью-зимой — не будем загадывать, но повторение событий второй половины 2022 года на каком-то из направлений вполне вероятно.

Именно поэтому события 2025 года все больше напоминают 2022 год — и на дипломатическом, и на военном фронте. В Кремле это хорошо понимают и готовятся к двум сценариям, но не к настоящему миру.

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