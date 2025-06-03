Опасно юго-западнее Покровска: на каких участках фронта прорыв войск РФ вызывает особую тревогу
Анализируя обстановку на Покровском направлении, военный эксперт Константин Машовец видит угрозы на двух участках фронта. При этом, далеко не везде россиянам удается продвинуться легко — или продвинуться вообще
Покровское направление
Интенсивные боевые действия продолжаются на юго-запад и северо-восток от города Покровска, где командование противника стремится, несмотря на потери, все же реализовать свои тактические вклинения и прорывы в приемлемый для себя оперативный результат.
Части и соединения 8-й и 51-й ОВА, 68-го армейского корпуса (АК) противника, введенные в прорыв на север и северо-запад от Воздвиженки, похоже, столкнулись со все большим уровнем сопротивления со стороны передовых подразделений Вооруженных Сил Украины — темпы их продвижения, по сравнению с предыдущими неделями, замедлились. Ведь передовые подразделения Вооруженных Сил Украины контратаковали на отдельных участках, сумев замедлить его продвижение.
В то же время юго-западнее Покровска (полоса наступления 41-й ОВА и части сил 2-й ОВА) противнику удалось значительно расширить свое вклинение, заняв, прежде всего, ряд участков местности на его флангах:
- в районе своего прорыва к северо-востоку от Воздвиженки противник продолжал наступление силами 20-й мсд 8-й ОВА (242-й и 1436-й мсп) в направлении Александрополь — Заря и Старая Николаевка — Заря. И хотя он имел минимальное продвижение к северу от села, ему все равно приходится вести упорные боевые действия, чтобы удержать само село Заря, а также село Романовка, где ВСУ периодически контратакуют его передовые подразделения;
- к северу от Воздвиженки, в направлении Александрополь — Яблоновка, противник также имел минимальное продвижение, до 300 метров, хотя упорно атаковал силами своего 255-го мсп;
- на направлении Новоеленовка — Степановка противнику удалось продвинуться в северном направлении, по трассе Покровск — Бахмут. Однако к западу от этого сектора (где действуют силы и средства из состава 102-го мсп и 163-тп 150-й мсд) Вооруженные силы Украины контратаковали противника и сумели оттеснить его на юг от села Попов Яр в сторону Новой Полтавки.
Очевидно, что передовым подразделениям из состава 20-й и 150-й мсд 8-й ОВА становится все труднее продвигаться к Полтавке и Степановке из-за упорного сопротивления Вооруженных Сил Украины в районе села Попов Яр и в направлении Степановки.
Настойчивые атаки противника в направлении Малиновка — Новоэкономическое и Миролюбовка — Николаевка, на западном фланге вклинения, силами 5-й отдельной мотострелковой бригады (омсбр) 51-й ОВА, 39-й омсбр 68-го АК, пока не принесли ему результата. Более того, противнику пришлось вести упорные бои, чтобы полностью занять и удержать Елизаветовку, к югу от ранее оккупированной им Малиновки.
Что касается сектора к юго-западу от Покровска, то там успехи противника являются более значительными, в частности:
- противнику силами 27-й мсд (2-й ОВА) удалось занять часть Новоалександровки и продвинуться между ней и Новониколаевкой, к югу от реки Соленая. Пока противник не может полноценно закрепиться в Новоалександровке и вынужден вести для этого постоянные упорные бои с переменным успехом. Поэтому дальнейшее продвижение с юга к Новониколаевке для него дается с трудом;
- 90-я танковая дивизия (тд) противника из состава его 41-й ОВА также вынуждена вести ожесточенные бои в районе к северу от оккупированной им Котляровки. Тем временем противнику удалось продвинуться на несколько сотен метров к югу от села. В то же время к северу от населенного пункта врагу не удается продвинуться вперед в результате контратак Вооруженных сил Украины;
- дальше на юг, в районе поселка Троицкое, передовые подразделения противника из состава 90-й тд 41-й армии, несмотря на постоянные атаки с ее стороны в направлении села Орехово, пока не смогли "прорваться" в последнее. Хотя южнее Троицкого и юго-восточнее него им удалось расширить свое вклинение на 1,5 км.
Общая обстановка на Покровском направлении характеризуется значительной интенсивностью боевых действий и колебанием темпов продвижения противника. В связи с этим наиболее серьезные опасения у меня вызывает район юго-западнее Покровска, хотя и настойчивые попытки противника наступать в направлении Константиновки северо-восточнее города также не вызывают особого оптимизма. Очевидно, что командование противника никоим образом не удовлетворится своеобразным "вытормаживанием" передовых/штурмовых подразделений 20-й и 150-й мсд к северу и северо-востоку от Воздвиженки.
Как по мне, момент принятия решения о выборе направления дальнейшего наступления, о котором я писал ранее (либо Покровск, либо Константиновка) с плацдарма под Воздвиженкой, скорее всего, для российского командования приблизился максимально.
Если на первом этапе прорыва в тактической зоне на этом направлении противнику удалось за 2-3 дня вклиниться в оборону ВСУ на глубину до 8-9-и км, то в дальнейшем ему понадобилось более 1,5 недели для полного захвата Елизаветовки и прилегающих к ней участков местности, контроль за которыми со стороны ВСУ сильно сковывал весь прорыв противника с фланга (другими словами, все это время понадобилось противнику, чтобы продвинуться в этом же районе на глубину всего около 1,2-1,5 км).
То же самое происходит и на противоположном фланге прорыва, в районе села Заря. Противник, очевидно, рассчитывал быстро продвинуться к большому селу Яблоновка, расположенному к северу от Зари, вдоль р. Бычок, действуя одновременно с юга (от самой Зари) и по дороге на Бахмут (от Новоеленовки). Однако вместо "рывка на Яблоновку" 20-й мсд противника уже около 2-х недель приходится вести затяжные и упорные бои, фактически исключительно за село Заря и за удержание села Романовка.
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