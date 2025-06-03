Опасно юго-западнее Покровска: на каких участках фронта прорыв войск РФ вызывает особую тревогу

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Покровское направление

Интенсивные боевые действия продолжаются на юго-запад и северо-восток от города Покровска, где командование противника стремится, несмотря на потери, все же реализовать свои тактические вклинения и прорывы в приемлемый для себя оперативный результат.

Части и соединения 8-й и 51-й ОВА, 68-го армейского корпуса (АК) противника, введенные в прорыв на север и северо-запад от Воздвиженки, похоже, столкнулись со все большим уровнем сопротивления со стороны передовых подразделений Вооруженных Сил Украины — темпы их продвижения, по сравнению с предыдущими неделями, замедлились. Ведь передовые подразделения Вооруженных Сил Украины контратаковали на отдельных участках, сумев замедлить его продвижение.

В то же время юго-западнее Покровска (полоса наступления 41-й ОВА и части сил 2-й ОВА) противнику удалось значительно расширить свое вклинение, заняв, прежде всего, ряд участков местности на его флангах:

в районе своего прорыва к северо-востоку от Воздвиженки противник продолжал наступление силами 20-й мсд 8-й ОВА (242-й и 1436-й мсп) в направлении Александрополь — Заря и Старая Николаевка — Заря. И хотя он имел минимальное продвижение к северу от села, ему все равно приходится вести упорные боевые действия, чтобы удержать само село Заря, а также село Романовка, где ВСУ периодически контратакуют его передовые подразделения;

к северу от Воздвиженки, в направлении Александрополь — Яблоновка, противник также имел минимальное продвижение, до 300 метров, хотя упорно атаковал силами своего 255-го мсп;

на направлении Новоеленовка — Степановка противнику удалось продвинуться в северном направлении, по трассе Покровск — Бахмут. Однако к западу от этого сектора (где действуют силы и средства из состава 102-го мсп и 163-тп 150-й мсд) Вооруженные силы Украины контратаковали противника и сумели оттеснить его на юг от села Попов Яр в сторону Новой Полтавки.

Очевидно, что передовым подразделениям из состава 20-й и 150-й мсд 8-й ОВА становится все труднее продвигаться к Полтавке и Степановке из-за упорного сопротивления Вооруженных Сил Украины в районе села Попов Яр и в направлении Степановки.

Настойчивые атаки противника в направлении Малиновка — Новоэкономическое и Миролюбовка — Николаевка, на западном фланге вклинения, силами 5-й отдельной мотострелковой бригады (омсбр) 51-й ОВА, 39-й омсбр 68-го АК, пока не принесли ему результата. Более того, противнику пришлось вести упорные бои, чтобы полностью занять и удержать Елизаветовку, к югу от ранее оккупированной им Малиновки.

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Что касается сектора к юго-западу от Покровска, то там успехи противника являются более значительными, в частности:

противнику силами 27-й мсд (2-й ОВА) удалось занять часть Новоалександровки и продвинуться между ней и Новониколаевкой, к югу от реки Соленая. Пока противник не может полноценно закрепиться в Новоалександровке и вынужден вести для этого постоянные упорные бои с переменным успехом. Поэтому дальнейшее продвижение с юга к Новониколаевке для него дается с трудом;

90-я танковая дивизия (тд) противника из состава его 41-й ОВА также вынуждена вести ожесточенные бои в районе к северу от оккупированной им Котляровки. Тем временем противнику удалось продвинуться на несколько сотен метров к югу от села. В то же время к северу от населенного пункта врагу не удается продвинуться вперед в результате контратак Вооруженных сил Украины;

дальше на юг, в районе поселка Троицкое, передовые подразделения противника из состава 90-й тд 41-й армии, несмотря на постоянные атаки с ее стороны в направлении села Орехово, пока не смогли "прорваться" в последнее. Хотя южнее Троицкого и юго-восточнее него им удалось расширить свое вклинение на 1,5 км.

Общая обстановка на Покровском направлении характеризуется значительной интенсивностью боевых действий и колебанием темпов продвижения противника. В связи с этим наиболее серьезные опасения у меня вызывает район юго-западнее Покровска, хотя и настойчивые попытки противника наступать в направлении Константиновки северо-восточнее города также не вызывают особого оптимизма. Очевидно, что командование противника никоим образом не удовлетворится своеобразным "вытормаживанием" передовых/штурмовых подразделений 20-й и 150-й мсд к северу и северо-востоку от Воздвиженки.

Как по мне, момент принятия решения о выборе направления дальнейшего наступления, о котором я писал ранее (либо Покровск, либо Константиновка) с плацдарма под Воздвиженкой, скорее всего, для российского командования приблизился максимально.

Если на первом этапе прорыва в тактической зоне на этом направлении противнику удалось за 2-3 дня вклиниться в оборону ВСУ на глубину до 8-9-и км, то в дальнейшем ему понадобилось более 1,5 недели для полного захвата Елизаветовки и прилегающих к ней участков местности, контроль за которыми со стороны ВСУ сильно сковывал весь прорыв противника с фланга (другими словами, все это время понадобилось противнику, чтобы продвинуться в этом же районе на глубину всего около 1,2-1,5 км).

То же самое происходит и на противоположном фланге прорыва, в районе села Заря. Противник, очевидно, рассчитывал быстро продвинуться к большому селу Яблоновка, расположенному к северу от Зари, вдоль р. Бычок, действуя одновременно с юга (от самой Зари) и по дороге на Бахмут (от Новоеленовки). Однако вместо "рывка на Яблоновку" 20-й мсд противника уже около 2-х недель приходится вести затяжные и упорные бои, фактически исключительно за село Заря и за удержание села Романовка.

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