Украина провоцирует Россию тем, что существует: почему удары РФ по жилым домам не нуждаются в дополнительных объяснениях

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Атаки по жилым домам в Киеве, Луцке, Прилуках и других городах Россия назвала "ответом" на некие "террористические акты". Надо полагать, сюда же относится сброс КАБов на Херсон.

Самые мощные с февраля–марта 2022 г. удары по жилой застройке в Харькове… даже "ответом" не являются — они названы "групповыми ударами по предприятиям ВПК". Хотя это очевидное вранье.

Убийства гражданских в Сумах в центре города вообще никак не названы. Россия просто убила людей, потому что может.

Не устаю повторять:

Все рассуждения на тему "ответа" — это чушь. Равно как и спекуляции относительно "провокаций" со стороны Украины. Россия выбирает объекты, готовит атаки и наносит удары, исходя из своих представлений о целесообразности. Никакие "поводы" для этого ей не нужны. Украина провоцирует Россию исключительно тем, что существует. Рост интенсивности и числа российских атак по мирным жителям Украины с февраля 2025 г. — это попытка сломать тыл и подорвать стойкость фронта изнутри. Так как с украинской армией, которая опирается на поддержку граждан, Кремль ничего сделать не может.

Даже если Москва усеет телами российских солдат еще какую-то часть территории Украины, это никак не приблизит Кремль к достижению целей войны. Поэтому РФ пытается навязать свой неприемлемый ультиматум (о котором уже практически забыли, хотя обещали немедленную жесткую реакцию, если позиция России окажется недобросовестной) масштабными террористическими атаками.

Заметьте: неприемлемое (даже по мнению Вэнса) содержание предложений РФ сейчас усиленно вытесняется мантрами об "ответе". Надо вернуть фокус.

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