Россия меняет тактику: о чем говорят последние массированные удары по городам Украины

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Похоже, в вопросе ракетного террора Россия выбрала тактику концентрированных ударов.

Суть — не рассредоточивать ударный потенциал по разным направлениям и городам в ходе массированных ударов, а концентрировать его большую часть на отдельно взятых целях. Например, в прошлый раз массированная ракетная атака была сконцентрирована на Луцке и Тернополе, дроновая — на Харькове. В этот раз страдало Ровно, оказавшееся под самым массированным ударом с начала полномасштабного вторжения в Украину.

Не знаю, кто стал идеологом в российском Генштабе этой концепции, но если такие удары повторятся, можно говорить о том, что эту тактику будут практиковать системно. Проблема в том, что у нас единичные города могут противодействовать концентрированным ударам, в первую очередь, конечно же, Киев.

Это в очередной раз поднимает вопрос обеспечения если не всех городов Украины эшелонированной ПВО, то создание барьера по самым распространенным и часто применяемым маршрутам полета российских средств поражения, как дронов, так и ракет. Разумеется, в этом вопросе мы целиком и полностью остаемся зависимы от наших партнеров.

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