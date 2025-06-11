"Клещи" под Покровском: как войска РФ усиливают давление на ключевом участке фронта

Related video

Покровское и Константиновское направления

Командование противника продолжает сосредотачивать свои усилия на флангах своего ГВ "Центр" — к югу и юго-западу от Покровска (смежный фланг с ГВ "Восток"), а также к северу от Воздвиженки (смежный фланг с ГВ "Юг"). Причем делает это за счет привлечения дополнительных сил.

Так, наблюдается усиление группировки войск противника, введенной в прорыв к северу от Воздвиженки, силами и средствами из состава 51-й ОВА, явно перегруппированных сюда с Торецкого направления. В частности, здесь уже были замечены штурмовые подразделения из состава 1-й и 9-й омсбр 51-й ОВА. Кроме того, здесь продолжает действовать большая часть 8-й ОВА — почти вся 20-я мсд и часть сил 150-й мсд, в частности:

передовые подразделения 20-й мсд 8-й ОВА противника пытаются прорваться в район населенного пункта Яблуновка одновременно с юга (с рубежа Заря — Романовка) и с запада, юго-запада (атакуя в направлениях Новоеленовка — Яблуновка и Александрополь — Яблуновка). Пока эти атаки оказались малорезультативными;

также противник, очевидно, пытается одновременно прорваться в район села Полтавка и прикрыть с фланга свои подразделения, закрепившиеся в районе села Малиновка, атакуя в направлении Шевченко Первого и Попов Яра. Здесь действуют силы и средства противника из состава его 150-й мсд той же 8-й ОВА.

На данный момент противнику удалось продвинуться только к югу от населенного пункта Попов Яр частью сил 102-го мсп и 163-го танкового полка (тп) примерно на 1,5-1,7 км.

Попытки прорваться в район Новоэкономического через Миролюбовку и Малиновку также пока мало результативны для противника — он до сих пор вынужден вести упорные бои за их удержание с обороняющимися подразделениями Вооруженных Сил Украины.

К югу и юго-западу от Покровска, в полосе наступления 41-й ОВА противника, ситуация более напряженная. Очевидно, южнее Котляровки передовым подразделениям 90-й танковой дивизии (тд) противника удалось выйти на административную границу между Днепропетровской и Донецкой областями Украины и закрепиться в самой Котляровке, продвинувшись на 1,5 км за 2 дня.

Важно

Мирноградский перешеек. Каких изменений ждать на фронте

В направлении Новоалександровка — Новониколаевка бои ведутся с переменным успехом. Очевидно, что противник, действуя по обоим берегам реки Соленая, пытается прорваться к Новосергиевке и закрепиться там (пока безуспешно), но, судя по всему, он сумел приблизиться к ней с востока вплотную.

В свою очередь, ВСУ, видимо, удалось оттеснить врага на юго-восток от Новониколаевки где-то на полкилометра, хотя противник постоянно пытается атаковать с юга как саму Новониколаевку, так и Новосергиевку. Здесь действует часть сил 27-й мотострелковой дивизии противника и штурмовые подразделения из состава его 30-й омсбр.

Далее на юг силами 114-й омсбр (51-я ОВА) и 36-й омсбр (29-я ОВА ГВ "Восток") противнику удалось прорваться к Алексеевке и занять как минимум половину села Богатырь. Однако по состоянию на вчерашний вечер ВСУ продолжают удерживать часть Константинополя и Богатыря, а также ведут упорные бои с противником в Алексеевке и Отрадном.

Для ВСУ ситуация здесь еще сложнее, чем под самым Покровском. Очевидно, что если противник продолжит продвигаться в Алексеевке, украинским подразделениям придется полностью оставить весь этот район, включая как саму Алексеевку, так и Константинополь, а также Богатырь. Просто потому, что там станет невозможным удерживать позиции с обойденными с обеих сторон флангами.

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции. Ответственность за опубликованные данные в рубрике "Мнения" несет автор.

Источник

Важно