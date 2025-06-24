Венгрия не пошла за Орбаном: как провалился антиукраинский референдум и почему важно дружить с соседями

Related video

Пока Трамп бомбит ядерные объекты Ирана, а Путин грезит о ногах российского солдата, самое время напомнить о том, что будет важно для выживания в этом бедламе.

Один из приоритетов – предсказуемые и как минимум ровные отношения с соседями. Множество нюансов и кропотливой работы. Актуальная иллюстрация из Венгрии.

В Венгрии завершается двухмесячный антиукраинский перфоманс, организованный Орбаном для мобилизации сторонников и сохранения власти. Сложности в стране растут, поддержка власти падает, Орбан попытался отвлечь людей опросом на тему вступления Украины в ЕС. С настроем "категорически против".

Месяц назад будапештский вождь заявил, что в "референдуме", начавшемся в середине апреля, якобы приняли участие 1 млн граждан Венгрии. Вчера и сегодня российские каналы активно разгоняют, что общее число участников перевалило за 2 млн (при населении менее 10 млн). Орбан преподносит историю так: с опорой на результаты этого опроса он займет позицию на саммите ЕС 26-27 июня, где будут обсуждаться различные моменты взаимоотношений с Украиной.

Важно

"Опрос" Орбана по Украине: в венгерской оппозиции заявили о провале референдума

В то же время лидер венгерской оппозиции Петер Мадяр заявил, что реальное число участников опроса составило порядка 600 тыс. человек. По факту затея Орбана провалилась. Деньги на рекламу (в т.ч. – максимально провокационную) потрачены, но втянуть людей в авантюру не получилось. Любые ссылки Орбана на некие "результаты" — это будет прямой обман лидеров ЕС.

Что еще раз показывает: Венгрия и венгры – это одно, а временный политический режим – это другое. И с каждым днем нагляднее, что интересы и действия политического режима Орбана все больше противоречат интересам Венгрии. Попытки списать собственные просчеты и ухудшение отношений с ЕС на Украину уже не работают.

На этом фоне нужны спокойные прагматичные шаги с целью укрепления двусторонних связей на всех уровнях. В Венгрии у Украины много друзей.

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции. Ответственность за опубликованные данные в рубрике "Мнения" несет автор.

Источник

Важно