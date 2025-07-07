"Мясные штурмы" продолжаются, прорыва нет: почему не стоит ожидать кардинальных изменений на фронте этим летом
Несмотря на ожесточенные "мясные штурмы" россиян, несмотря на массированные воздушные удары по украинским городам, продвижения на фронте нет. Аналитик Александр Кочетков видит в этом добрый знак и надеется, что удастся продержаться три ближайших месяца — а там уже можно будет и возвращаться к мирным переговорам
ФРОНТ ПОЧТИ НЕ ДВИЖЕТСЯ, И ЭТО ХОРОШО.
Жаркий июль на дворе. Проходят лучшие времена, когда возможны масштабные действия с применением бронетехники на фронте. Но ожидаемого мощного вражеского наступления нет. Ни в Сумской, ни в Донецкой, ни в Харьковской, ни в Запорожской, ни в Херсонской областях.
Да, продолжаются мясные атаки наших позиций по большей части маленькими штурмовыми группами на мототехнике или пешком с намерением как-то закрепиться. Но даже российские военкоры не рапортуют о заметном продвижении на каком-либо направлении. А на Сумщине врага удалось даже несколько отбросить.
Да, воздушные атаки недоимперии становятся все более массированными. Они перешли на тактику концентрированных ударов по конкретным городам, а не по всей Украине. Но это типичный террор против мирного населения, заметного влияния на линию фронта такая тактика не дает.
То есть, людоедский замысел Путина, которым он пугает Д. Трампа: "Будем лезть вперед, несмотря на потери, пока Украина не падет", не срабатывает. Несмотря на наши проблемы с мобилизацией, фортификациями и дефицитом отдельных видов оружия, ВСУ удается сдерживать агрессора. По крайней мере, пока что.
Продержаться еще три крайне тяжелых месяца, и вражеское наступление будет провалено полностью. Тогда, ближе к зиме, на радость Трампу, какие-то более-менее реальные переговоры о прекращении боевых действий могут начаться.
И тогда американский президент вновь сможет претендовать на заветную Нобелевскую премию. Но не в миротворческой сфере, а в дипломатической. Он вообще сможет начать совершенно новый парадоксальный подход к мирным переговорам, когда, чтобы принудить одну сторону (Россию) к уступкам, лишают помощи другую сторону (Украину). Но такую премию по справедливости ему придется делить с Путиным, который, чтобы запугать мир, готов беспощадно бомбить свою Курскую область.
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