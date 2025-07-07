"Мясные штурмы" продолжаются, прорыва нет: почему не стоит ожидать кардинальных изменений на фронте этим летом

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ФРОНТ ПОЧТИ НЕ ДВИЖЕТСЯ, И ЭТО ХОРОШО.

Жаркий июль на дворе. Проходят лучшие времена, когда возможны масштабные действия с применением бронетехники на фронте. Но ожидаемого мощного вражеского наступления нет. Ни в Сумской, ни в Донецкой, ни в Харьковской, ни в Запорожской, ни в Херсонской областях.

Да, продолжаются мясные атаки наших позиций по большей части маленькими штурмовыми группами на мототехнике или пешком с намерением как-то закрепиться. Но даже российские военкоры не рапортуют о заметном продвижении на каком-либо направлении. А на Сумщине врага удалось даже несколько отбросить.

Да, воздушные атаки недоимперии становятся все более массированными. Они перешли на тактику концентрированных ударов по конкретным городам, а не по всей Украине. Но это типичный террор против мирного населения, заметного влияния на линию фронта такая тактика не дает.

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То есть, людоедский замысел Путина, которым он пугает Д. Трампа: "Будем лезть вперед, несмотря на потери, пока Украина не падет", не срабатывает. Несмотря на наши проблемы с мобилизацией, фортификациями и дефицитом отдельных видов оружия, ВСУ удается сдерживать агрессора. По крайней мере, пока что.

Продержаться еще три крайне тяжелых месяца, и вражеское наступление будет провалено полностью. Тогда, ближе к зиме, на радость Трампу, какие-то более-менее реальные переговоры о прекращении боевых действий могут начаться.

И тогда американский президент вновь сможет претендовать на заветную Нобелевскую премию. Но не в миротворческой сфере, а в дипломатической. Он вообще сможет начать совершенно новый парадоксальный подход к мирным переговорам, когда, чтобы принудить одну сторону (Россию) к уступкам, лишают помощи другую сторону (Украину). Но такую премию по справедливости ему придется делить с Путиным, который, чтобы запугать мир, готов беспощадно бомбить свою Курскую область.

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