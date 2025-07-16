Удары вглубь России: как превратить их из элементов пиара в мощное постоянное оружие

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В очередной раз есть необходимость обратиться к Президенту по одному кулуарному, но очень важному вопросу. Ну это жанр такой. Но это крайне необходимо.

На днях Зеленский заявил, что Украина готовит новые атаки вглубь территории России и перенос войны на территорию врага.

Заявление правильное по всем параметрам. Но есть ли у нас должная способность осуществить эти планы так, как следует? Системно, массово, продуманно, поэтапно? Не ради краткосрочного эффекта в медиа, а в виде постоянного разрушения возможностей РФ?

Сразу дам ответ — нет.

И объясню.

Та конфигурация Сил обороны Украины, которая ситуативно возникла в течение первых месяцев войны, имеет очень сильный врожденный недостаток. А именно — Вооруженные силы Украины отдалены от разведывательной информации и от украинского разведывательного сообщества.

Есть четкие тенденции.

С одной стороны, ВСУ не имеет или почти не имеет на формальном уровне разведструктуры. Вам трудно будет найти в структуре Генштаба и далее по организмам ВСУ какой-то департамент или другую формализованную часть, которая имела бы полномочия проводить разведку на системном уровне.

А с другой стороны, "реестровые разведчики" функционируют самостоятельно. Главное управление разведки Минобороны де-факто является автономной структурой, со своими средствами поражения, работает успешно. Служба безопасности Украины де-факто является автономной структурой, со своими средствами поражения, работает успешно. Есть другие структуры, СВР, например.

Есть ли координация всех силовиков на уровне Генштаба? Конечно, есть. Достаточна ли она? Конечно, нет.

Работает разведка

Уже несколько лет мы говорим о том, что всю глубинную работу по поражению объектов в РФ пора объединить в рамках единой отдельной структуры. Где агентурную работу, аналитику, большие данные будут поставлять и обрабатывать совместно представители разведок, а поражение и другие проактивные действия будут осуществлять так же совместно структуры ВСУ, НГУ, пограничников, СБУ и ГУР.

Надо отходить от вульгарного пиаровского принципа — кто поразил, тот и получил награду. Это не стимулирует активное взаимодействие между силовыми структурами.

Надо менять критерии успеха для военных начальников. Критерием качества работы СБУ, ГУР, СВР в рамках единого центра, который бьет по РФ, должно быть качество информации и планирования. Именно по этим параметрам следует оценивать их работу, чисто математически.

Это вовсе не означает, что спецслужбы следует ограничивать в собственных силовых операциях, нет! Но мы видим, что сейчас очень часто происходит следующее: голодные к разведданным ВСУ получают их от ГУР/СБУ/СЗР скорее на личных низовых контактах, чем в рамках какого-то формального сотрудничества.

Еще раз повторю — то, что я прошу, вовсе не отрицает сетецентричность нашего сопротивления. Скорее речь идет о том, чтобы формально объединить тех, у кого избыток агентурной информации, и тех, у кого ее дефицит. И так далее.

Эти все концепции очень подробно и красиво расписаны в Генштабе. Но Генштаб по факту не может единолично командовать спецслужбами (да может, это и не нужно здесь). Объединить в одну рамку работы может только политический лидер.

Это может быть "ведомственно нейтральный" совместный координационный центр, не "принадлежащий" ни одному силовому ведомству, который будут возглавлять люди, даже никому не известные (это будет для них безопасностный и политический плюс). Но от участия силовых ведомств в обеспечении работы такого центра, от искренности их совместных усилий будет зависеть оценка качества работы этих ведомств

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