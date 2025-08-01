Часов Яр в кредит: как Минобороны РФ поторопилось "взять" город на бумаге

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Совершенно неожиданно от российских оккупантов появилось сообщение о том, что РОВ взяли Часов Яр…

Откровенно говоря, несмотря на то, что ситуация в Часов Яре и вправду очень тяжелая, но информация о взятии города оккупантами — не соответствует действительности от слова совсем.

Правда в том, что внимания Часов Яру в последнее время в нашей информационной среде уделялось немного, а потому, возник определенный провал с этим городом в сравнении с Покровском, Новопавловским направлением, Купянском и т.д.

Состав

Для тех, кто позабыл, напомню, что на Часов-Яровском направлении РОВ задействовали силы и средства из состава:

3-й Общевойсковой Армии (ОВА), а именно 4-й, 85-й, 88-й ОМСБр;

3-го армейского корпуса (АК), а именно 6-й МСД и 72-й ОМСБр;

98-й воздушно-десантной дивизии (ВДД), а именно 217-м, 299-м и 331-м ВДД.

В качестве активного штурмового мяса применяются подразделения ДШК, которых в разное время было разное количество, но не более 20 ДШК одновременно.

Ситуация в городе

В настоящее время РОВ полностью контролируют всю северную и восточную часть города, районы Новосеверный, Десятая, Северный, Октябрьский, полный контроль над Часовяровским комбинатом цех 3, 4, 5, ЖД станцией.

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Активные боестолкновения ведутся в районах Западного селища, в попытке выхода на южный берег Днепровского озера и на Николаевку, Шевченко и Цех №2. Предварительно, над Рудником блок №9 контроль потерян, РОВ пытаются закрепиться в мастерских Часояровского комбината Цеха №2.

Непонятная ситуация с мастерской Цеха №1 и пляжем, но улица Днепровская полностью под физическим контролем РОВ, до пруда Хлебозавода.

Таким образом, говорить о том, что Часов Яр находится пол контролем РОВ – рано, хотя, ситуация и вправду очень сложная с учетом того, где сейчас находится противник и за какие зоны он ведет бои. Фактически, самую сложную часть города, точнее то, что от него осталось за 2 года активных боевых действий, РОВ уже заняли и сейчас вжимаются в западные районы Часова Яра, поджав его с юга через рудник и мусорку.

Выводы

Очевидно, что МО РФ озвучило взятие Часова Яра "в кредит". Особенно на фоне террора Киева для них подобное заявление — это имитация громких успехов на фронте, которых не было уже очень, очень и очень давно. А Часов Яр — это настоящая кость в глотке у РОВ.

Мы уже неоднократно с вами видели такую практику, а это значит, что в ближайшее время количество штурмов в городе увеличится, ведь нужно же будет кредит выплачивать, а это значит – мясом из состава ДШК будут закидывать западные районы города в режиме нон-стоп.

С другой стороны, напомню, что Торецк был объявлен взятым под контроль РОВ в январе 2025. А у нас за окном 31 июля уже как, и Торецкая агломерация продолжает сдерживать РОВ в своих границах.

Часов Яр держал оборону более двух лет, большая часть из которых – это городские бои. Это уже абсолютный рекорд по времени удержания города в активной фазе городских боев, и его оборона продолжается в сложнейших условиях.

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