10 новых дивизий ВС РФ: как генерал Сырский всех напугал и что не так поняли в его заявлении

Related video

Относительно заявления генерала Сырского о "формировании в составе российской армии до конца года 10 новых дивизий, из которых 2 уже сформированы"...

Вероятно, речь идет преимущественно о переформатировании 51-й и 3-й общевойсковых армий (ОВА) противника, бывших 1-го и 2-го армейских корпусов (АК) нм ДНР\ЛНР.

По определенной информации, планируется создать на базе УЖЕ СУЩЕСТВУЮЩИХ в составе этих армий мотострелковых бригад по три "штурмовые" мотострелковые дивизии (мсд) в каждой.

Кроме этого, очевидно, 25-я и 138-я омсбр, из состава 6-й ЗВА, уже переформатированы (или заканчивают перформирование) в 68-ю и 69-ю мсд.

Еще по одной мсд, вероятно, будет сформировано в составе 41-й ЗВА и 14-м АК, также на основе УЖЕ СУЩЕСТВУЮЩИХ формирований уровня бригада\полк.

Конечно, это предусматривает общее увеличение количества личного состава этих формирований, но не кардинально значительное. Поскольку формирование новых соединений будет происходить, очевидно, на основе УЖЕ развернутых частей и соединений.

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции. Ответственность за опубликованные данные в рубрике "Мнения" несет автор.

Источник

Важно