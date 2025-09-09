"Черные лебеди" для Путина: почему Западу выгодно сохранение единой России

Related video

В контексте лунного затмения и "черных лебедей" для России. Кое-что напомним.

Регулярно встречаю проявления дискуссии на тему "слабовольный Запад не хочет распада РФ". Этой "тюрьмы народов", стратегической угрозы демократии и вот этого всего.

Факт в том, что целостность России обеспечивает не то, что в ней "плохого", а то, что в ней "хорошего" для внешних и внутренних игроков. Полезного, удобного, эффективного. Баланса рисков и бонусов для разных аудиторий и групп. Иначе бы ее уже давно разорвало/разорвали.

Что такое РФ через призму "хорошего? Что для китайцев, что западных партнеров?

Это 1/7 часть суши плюс акватории с фантастическими природными богатствами.

Там сравнительно мало людей, но есть все — еда, вода, чистый воздух и несметное количество ресурсов.

В контексте изменения климата ценность данной территории растет. Доступ, особенно эксклюзивный, к этому пространству — космический бонус.

Данное пространство, состоящее из крайне непохожих элементов (от СПб до Тывы), имеет общий "интерфейс", включающий:

единый режим на внешнем периметре от Балтийского/Белого/Черного моря до Тихого океана;

единые транспортно-логистические артерии на земле с опорой на сеть железных дорог, трубопроводный транспорт, автомагистрали;

единое воздушное пространство;

один язык;

единую валюту;

достаточно унифицированное и структурированное правовое поле;

единый центр принятия основных решений и перераспределения ресурсов, а также механизм администрирования;

профицитный бюджет;

сравнительно неплохую систему просвещения, обеспечивающую достаточное число подготовленных кадров;

лояльное отношение (было) к выводу ресурсов за границу…

Важным элементом этого интерфейса является "государствообразующий" русский народ в качестве прокси-структуры, проводящей управленческие сигналы и обеспечивающей "легитимность".

Прокси – потому что подавлены/искусственно подменены собственные интересы. Русские как народ — сегодня это не сущность, а функция. Они действуют во вред собственным интересам, их становится меньше.

Трудно не заметить, что в плане обеспечения единообразия Россия — это весьма удобная штука, если ты настроил с ней взаимовыгодное сотрудничество.

Вот кому нужно, чтоб от Балтийского моря до Тихого океана возникло 15–20 промежуточных границ/таможен? 20 языков. 20 форм правления. 20 воздушных пространств, краников на трубопроводах, семафоров на жд и т.д.

Важно

Карточный домик, который построил Путин: когда начнет разваливаться экономика РФ

Не надо далеко ходить, чтобы обнаружить другие образования, которые вели кровавые войны и много трудились, чтобы в конечном итоге достичь подобного единообразия.

Это США, преуспевшие на данном пути.

Это ЕС, который продолжает борьбу с переменным успехом за инструментальное единообразие.

В какой-то мере — это Индия, хотя там все сложнее.

Это с одной стороны.

С другой стороны, мотивация беречь РФ не изменилась с момента визита Буша-старшего в Киев для сохранения СССР.

Уже неоднократно сказано, что целостность СССР/России рассматривали как защиту от:

Расползания ядерного оружия. Социально-экономического шторма на границах Европы. Экспансии исламского фундаментализма. Драматических миграционных потоков.

Правда в том, что РФ уже давно не является защитой от указанного. Наоборот. Кремль сознательно превратил эти риски в угрозы для шантажа. Например, организовывает переброску нелегальных мигрантов к границам ЕС. Т.е., это не партнер в борьбе с рисками — это террорист, у которого в союзниках талибан и КНДР. Исламские фундаменталисты Кадырова выполняют для Кремля грязную работу.

Поэтому с Москвой все равно придется разобраться. И лучше делать это контролируемо, чем в результате какого-то эксцесса.

Жизненно важная для нас, но ускользающая/незначимая для многих подробность в том, что упомянутой красотой в России управляет людоедский политический режим. Который хочет, чтобы украинцев не было.

Пока этот режим к тебе не лезет – с ним вполне можно сотрудничать ради очевидных бонусов. Либо пока он лезет гибридно, но бонусы перевешивают, есть иллюзия, что можно сосуществовать на дистанции. О чем нам открыто говорят из разных уголков планеты.

Прикладной интерес "свободного мира" — чтобы российский режим перестал вредить за своими границами, делился бонусами контроля над пространством и не сильно подыгрывал врагам.

Товарищ Трамп начал прямо говорить то, что многие избегали признавать.

Трамп очень хотел бы стабильной единой России Фото: The White House

Исходя из данных соображений, смена политического режима в Украине "за 3 дня" в 2022 г. вследствие кратковременной интервенции и без выхода за периметр выглядела как вполне приемлемый вариант для этих многих.

Для тех, кому людоедский режим все же начал досаждать, важно найти не только ответы по поводу контроля над ядерным оружием. Но и как сохранить удобный интерфейс, в идеале — с эксклюзивным или премиум-доступом к нему, потому что желающих в избытке.

Наш интерес: 1) безопасность (чтоб к нам не лезли); 2) чтоб после войны через какое-то время (очевидно — десятилетия) Украина могла добрососедствовать с тем, что будет на пространстве РФ. Иметь доступ к ресурсам, рынкам и т.д.

Длительный хаос на просторах России нам триста лет не нужен.

Из чего следует, что общим знаменателем для нас, Запада и внутренних игроков в России может быть политическое переформатирование РФ без нарушения ее территориальной целостности — путем смены людоедского режима и создания предохранителей от его появления.

Нюанс в том, что у Кремля есть ответ. С внутренними субъектами он разбирается кнутом репрессий и пряником бонусов. А наружу он говорит прямым текстом: полезете к нам внутрь — мы не просто "утратим контроль", мы сами РАЗДАДИМ ядерное оружие.

Возникает ситуация, в которой только для нас вопрос смены политического режима в РФ является вопросом выживания.

А для западных партнеров и внутренних интересантов (например, Чечня, Татарстан и др.) — предметом торга.

Важно не забывать, что при смене режима нужен субъект, который возьмет власть. Действия партнеров указывают, что они не особо верят в потенциал российской оппозиции, хоть и "поглаживают" ее. Поэтому их выбор сводится к договоренностям с Путиным, либо группировками в его окружении.

Нам не привыкать к ситуациям, когда партнеры или ситуативные попутчики мотивированы сепаратно за счет нас договориться с Путиным. Украина уже доказала, что способна отстаивать свои интересы, даже когда это некомфортно для партнеров.

Вот и надо определить — кто, как и мы, больше мотивирован избавиться от людоедов, а не договариваться с ними? Где искать?

Во-первых, среди территорий и субъектов федерации, которые в один ход способны конвертировать преимущества от свержения Путина и/или переформатирования РФ (что-то случилось — отмежевались и нашли ресурсы). Основная их характеристика — наличие внешней границы и техническая готовность получить внешнюю помощь. Условная Карелия. Условный Калининград. Условный Сахалин и Приморский край.

Т.е. — не обязательно национальные республики. Как раз наоборот — это могут быть русские образования.

Важно

Осталось восемь месяцев: на Банковой сделали новый прогноз по распаду России (видео)

На тех, кто в два хода — условный Татарстан — слабая надежда. У них есть менее рисковые и более привлекательные варианты в договоренностях с Москвой. Что та же Казань наглядно демонстрирует.

Глубоко дотационные регионы — а-ля Дагестан, Ингушетия и Чечня — при всем потенциале должны найти ответ, а кто будет им платить, если они по-настоящему решат избавиться от Кремля? И пока этого ответа нет, их основной мотив — сохранять Кремль, но выжимать из него больше.

Во-вторых, это группы русского народа, которые заходят действовать в его коренных интересах. Кремль очень давно обозначил правила: в России можно быть русским имперцем (совсем недавно стало сложнее), но нельзя быть русским националистом, обращать внимание на происходящее внутри.

Русские националисты, которые отвергали имперский пафос — самые опасные враги Кремля. Поэтому их беспощадно уничтожали физически. Кстати, именно русские националисты, а не либералы составляют костяк вооруженной российской оппозиции. Потому что у многих либералов нет конфликта с имперским подходом (для интереса посмотрите, кто был участником похода за "либеральной империей" имени Анатолия Чубайса).

После того, как Трамп запостил апокалиптическую картинку падения Индии и России в бездну темного Китая, у ряда лиц на мгновение возникла надежда, что теперь-то США могут пересмотреть отношение к РФ и меньше заботиться о неприкосновенности путинского режима. Что откроет возможность для поддержки национальных движений.

Хорошо бы. Но товарищ Трамп может завтра опубликовать противоположную картинку — в поддержку друга Владимира.

Без трезвого анализа "хорошего" в арсенале Кремля (а хорошее де-факто сводится к контролю над богатым пространством) и рисков легко свалиться в эмоции и сложно искать аргументы. Хотя они достаточно очевидны.

Усиление Украины и принятие нашей страны внутрь европейского контура безопасности — это лучший способ отжать террориста. И одновременно гарантия того, что мы не станем будировать этого террориста. А мы можем.

Иллюзии о "буферной территории" при наличии Беларуси — это клиника. Особенно — из уст поляков, которые резко передумали на счет поддержки движения Украины в НАТО. Закончится это тем, что у Польши не будет военного союза с Украиной, когда за спиной будут раздраженные немцы, а у порога — россияне.

Со всем этим европейцам надо оперативно разбираться. Пока в эфире доминирует тезис, что Россия перевооружится и будет готова напасть на Европу с 2030 г. Логика подсказывает, что, если будет принято решение напасть, оно будет реализовано раньше, чем ожидают, даже без полной готовности. С поправкой на выборы: когда наметится крен в пользу лояльных к РФ сил, в Москве могут чуть обождать.

Естественный мотив Украины — выйти и не участвовать больше ни в каких войнах ближайшие лет 50. Поэтому, в случае эскалации РФ через Беларусь и свою территорию против Европы любой политический режим в Украине будет мотивирован отмахиваться топором, чтобы остаться в стороне. Ибо для этого будет 99% консенсус граждан (даже если сейчас такое утверждение выглядит непопулярно).

Единственное исключение — если прямо сейчас мы получим военные союзы и масштабируемую помощь для остановки и постепенного выдворения оккупантов.

Тогда — да. А так — нет.

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции. Ответственность за опубликованные данные в рубрике "Мнения" несет автор.

Источник

Важно