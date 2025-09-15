Дроны в Польше, миражи Трампа, планы Китая: главные итоги важнейшей недели сентября

Related video

Краткие итоги недели: пошлины Трампа, скидки для Индии, беспилотники в Европе, новая идеологическая стратегия Китая.

Пошлины Трампа

Трамп заявил, что готов ввести санкции против России, если все остальные (ЕС) введут 50% процентные пошлины против Индии и Китая. К сожалению, должны констатировать несколько вещей:

Трамп, де-факто, признал, что единолично влиять на Россию Вашингтон не может;

ЕС не может и не будет вводить пошлины против Китая (как минимум, в таких процентах), потому что это приведет к коллапсу европейской экономики;

мы и в дальнейшем будем наблюдать рассинхронизацию санкций США и ЕС, что позволит России несколько быстрее и несколько дешевле обходить санкции;

к сожалению, Трамп до сих пор находится в иллюзии того, что он сможет получить от России доступ к редкоземам Арктики;

все эти вещи еще больше показывают правдивость гипотезы, что США, в силу безопасностной беспомощности Европы, считают, что именно ЕС должен стать "дойной коровой", которая должна профинансировать новое возрождение экономики Америки (между прочим, Индия и Китай точно так же смотрят на Россию).

Скидка для Индии

Агенство Reuters опубликовало исследование о том, что индийские компании начали требовать скидку в 10% на российскую нефть из-за санкций. И это будет проблемой для россиян, потому что похоже, индусы идут на этот шаг, понимая, что именно такую скидку получили китайцы.

В целом, сейчас стартовал новый сезон войны за скидки, и в ближайшее время возврата к предыдущим цифрам в 3-5% не будет.

Согласно официальным данным российской таможни, профицит внешней торговли РФ за январь-февраль 2025 года составил 77 млрд долларов (минус 14.13% год к году). И здесь надо обратить внимание — мы не видим здесь тени. С большой долей вероятности можно говорить, что по году результаты будут значительно хуже. Это, конечно, не коллапс, но это весомый удар по способности поддерживать войну в высокой интенсивности. И, тем более, открывать наземную операцию в Европе.

Беспилотники в Польше

Удар по Польше, а затем беспилотник в Румынии — это, конечно, попытка прощупать "красные линии" и попытка посеять хаотизацию во внутренней политике Польши и ЕС. Об этом много писалось и говорилось на неделе и я на этом не буду останавливаться. Здесь обращу внимание на некоторые другие аспекты.

Нам просто необходимо стать нужными НАТО в обучении по борьбе с беспилотниками. Наша позиция "приезжайте к нам" и смех, что они боятся — контрпродуктивны. Мы должны показать свою важность для наших соседей, потому что это единственная возможность сломать тот вал негатива, который сейчас будет разворачиваться. И если вы думаете, что поляки не мониторят наши сети — вы глубоко ошибаетесь. При этом, нам сверхважно не влезть во внутреннюю борьбу между командами президента и премьера. Даже если позиция одной стороны нам больше нравится. Важно обратить внимание на экстренный визит министра иностранных дел Китая в Варшаву. Причиной стало перекрытие границы с Беларусью. Дело в том, что 10% китайского экспорта в Европу идет через Беларусь. Закрытие границы Польшей — закрывает всю эту часть экспорта (Китай и Литва не имеют дипломатических отношений). Масла в огонь подлила Захарова, которая сделала истерическое заявление с требованием срочно открыть границу (понятно, что после этого Польша точно откажется это делать). Но за этой ситуацией надо обязательно следить, потому что Польша последние годы очень хотела стать неким хабом для Китая (окном в Европу). Конечно, сейчас ситуация изменилась из-за позиции США, но поляки не исключено что будут пробовать выкрутить из своего положения максимум. Мы же, к сожалению, даже не думаем об этом. Российские беспилотники точно приведут к затягиванию с открытием границ с Беларусью. Другими словами, россияне точно нагадили Китаю. Похоже, что залеты российских беспилотников на территорию НАТО станут новой реальностью. НАТО поймет, что нужно хоть что-то делать только после первого реального удара. И даже тогда, есть большие вопросы, будет ли хоть какой-то ответ. Наша же главная задача — формировать единую повестку дня: больше оружия для Украины, чтобы Украина на своей территории сбивала максимум беспилотников. Наша нынешняя игра, позиция по созданию совместной ПВО и ПРО с НАТО — миф. Этого в ближайшие пару лет не будет. Это то же самое, как мантра: пригласите Украину в НАТО.

Новая идеологема КНР

Институт Синьхуа (аналитический центр при государственном информагентстве, который является частью "мягкой силы" КПК) издал очень сконцентрированную (32 страницы) идеологему того, как и куда должен двигаться Китай. Хочу отдельно обратить внимание на то, что этот доклад стал, де-факто, продолжением заявления руководителя КНР Си Цзиньпиня о необходимости изменения "мирового управления". А сам текст Синьхуа, несмотря на реверансы в сторону многополярности, является доктриной двухполярного мира и противостояния с США.

Вот главные тезисы: США ведут "колонизацию сознания" через ценности, медиа, культуру и институты, пытаясь удержать глобальное доминирование. Авторы призывают страны Глобального Юга к пробуждению, освобождению от идеологической зависимости от Запада и утверждению собственного пути развития. Китай в этом процессе представлен как ключевой двигатель — с инициативами Global Development Initiative (Глобальная инициатива развития), Global Security Initiative (Глобальная инициатива безопасности), Global Civilization Initiative (Глобальная инициатива цивилизаций) и Global Governance Initiative (Глобальная инициатива управления), которые должны предложить альтернативу американской модели.

Главные выводы авторов:

Независимость сознания — условие независимого развития. Только отбросив зависимость от западных ценностей, страны могут стать действительно самостоятельными в выборе путей модернизации. Культурная уверенность = национальная сила Страны должны опираться на собственную историю и культуру как фундамент стабильности и развития. Диалог цивилизаций вместо конфронтации. Ни одна цивилизация не выше других; прогресс возможен только через взаимное обучение и взаимоуважение, а не через "столкновение цивилизаций". Имперские проекты обречены. История показывает, что любые попытки навязать свою модель цивилизации другим в итоге терпят крах. Будущее — за многополярным миром. Разрыв "уз колонизации сознания" откроет путь к новой глобальной цивилизации, где разные модели будут сосуществовать на основе равенства, а человечество сможет строить "сообщество единой судьбы".

Еще раз повторюсь. Это — не о многополярности. Это — о двухполярном мире. Украина, к сожалению, даже не видит подобных документов. Об анализе я вообще молчу.

