Дроны в Польше, миражи Трампа, планы Китая: главные итоги важнейшей недели сентября
Прошедшая неделя оказалась чрезвычайно важной для мира и Украины. Журналист Вадим Денисенко определяет ее главные акценты — от вторжения российских дронов в Польшу до новой китайской концепции устройства мира.
Краткие итоги недели: пошлины Трампа, скидки для Индии, беспилотники в Европе, новая идеологическая стратегия Китая.
Пошлины Трампа
Трамп заявил, что готов ввести санкции против России, если все остальные (ЕС) введут 50% процентные пошлины против Индии и Китая. К сожалению, должны констатировать несколько вещей:
- Трамп, де-факто, признал, что единолично влиять на Россию Вашингтон не может;
- ЕС не может и не будет вводить пошлины против Китая (как минимум, в таких процентах), потому что это приведет к коллапсу европейской экономики;
- мы и в дальнейшем будем наблюдать рассинхронизацию санкций США и ЕС, что позволит России несколько быстрее и несколько дешевле обходить санкции;
- к сожалению, Трамп до сих пор находится в иллюзии того, что он сможет получить от России доступ к редкоземам Арктики;
- все эти вещи еще больше показывают правдивость гипотезы, что США, в силу безопасностной беспомощности Европы, считают, что именно ЕС должен стать "дойной коровой", которая должна профинансировать новое возрождение экономики Америки (между прочим, Индия и Китай точно так же смотрят на Россию).
Скидка для Индии
Агенство Reuters опубликовало исследование о том, что индийские компании начали требовать скидку в 10% на российскую нефть из-за санкций. И это будет проблемой для россиян, потому что похоже, индусы идут на этот шаг, понимая, что именно такую скидку получили китайцы.
В целом, сейчас стартовал новый сезон войны за скидки, и в ближайшее время возврата к предыдущим цифрам в 3-5% не будет.
Согласно официальным данным российской таможни, профицит внешней торговли РФ за январь-февраль 2025 года составил 77 млрд долларов (минус 14.13% год к году). И здесь надо обратить внимание — мы не видим здесь тени. С большой долей вероятности можно говорить, что по году результаты будут значительно хуже. Это, конечно, не коллапс, но это весомый удар по способности поддерживать войну в высокой интенсивности. И, тем более, открывать наземную операцию в Европе.Важно
Беспилотники в Польше
Удар по Польше, а затем беспилотник в Румынии — это, конечно, попытка прощупать "красные линии" и попытка посеять хаотизацию во внутренней политике Польши и ЕС. Об этом много писалось и говорилось на неделе и я на этом не буду останавливаться. Здесь обращу внимание на некоторые другие аспекты.
- Нам просто необходимо стать нужными НАТО в обучении по борьбе с беспилотниками. Наша позиция "приезжайте к нам" и смех, что они боятся — контрпродуктивны. Мы должны показать свою важность для наших соседей, потому что это единственная возможность сломать тот вал негатива, который сейчас будет разворачиваться. И если вы думаете, что поляки не мониторят наши сети — вы глубоко ошибаетесь.
- При этом, нам сверхважно не влезть во внутреннюю борьбу между командами президента и премьера. Даже если позиция одной стороны нам больше нравится.
- Важно обратить внимание на экстренный визит министра иностранных дел Китая в Варшаву. Причиной стало перекрытие границы с Беларусью. Дело в том, что 10% китайского экспорта в Европу идет через Беларусь. Закрытие границы Польшей — закрывает всю эту часть экспорта (Китай и Литва не имеют дипломатических отношений). Масла в огонь подлила Захарова, которая сделала истерическое заявление с требованием срочно открыть границу (понятно, что после этого Польша точно откажется это делать).
- Но за этой ситуацией надо обязательно следить, потому что Польша последние годы очень хотела стать неким хабом для Китая (окном в Европу). Конечно, сейчас ситуация изменилась из-за позиции США, но поляки не исключено что будут пробовать выкрутить из своего положения максимум. Мы же, к сожалению, даже не думаем об этом.
- Российские беспилотники точно приведут к затягиванию с открытием границ с Беларусью. Другими словами, россияне точно нагадили Китаю.
- Похоже, что залеты российских беспилотников на территорию НАТО станут новой реальностью. НАТО поймет, что нужно хоть что-то делать только после первого реального удара. И даже тогда, есть большие вопросы, будет ли хоть какой-то ответ. Наша же главная задача — формировать единую повестку дня: больше оружия для Украины, чтобы Украина на своей территории сбивала максимум беспилотников.
- Наша нынешняя игра, позиция по созданию совместной ПВО и ПРО с НАТО — миф. Этого в ближайшие пару лет не будет. Это то же самое, как мантра: пригласите Украину в НАТО.
Новая идеологема КНР
Институт Синьхуа (аналитический центр при государственном информагентстве, который является частью "мягкой силы" КПК) издал очень сконцентрированную (32 страницы) идеологему того, как и куда должен двигаться Китай. Хочу отдельно обратить внимание на то, что этот доклад стал, де-факто, продолжением заявления руководителя КНР Си Цзиньпиня о необходимости изменения "мирового управления". А сам текст Синьхуа, несмотря на реверансы в сторону многополярности, является доктриной двухполярного мира и противостояния с США.
Вот главные тезисы: США ведут "колонизацию сознания" через ценности, медиа, культуру и институты, пытаясь удержать глобальное доминирование. Авторы призывают страны Глобального Юга к пробуждению, освобождению от идеологической зависимости от Запада и утверждению собственного пути развития. Китай в этом процессе представлен как ключевой двигатель — с инициативами Global Development Initiative (Глобальная инициатива развития), Global Security Initiative (Глобальная инициатива безопасности), Global Civilization Initiative (Глобальная инициатива цивилизаций) и Global Governance Initiative (Глобальная инициатива управления), которые должны предложить альтернативу американской модели.
Главные выводы авторов:
- Независимость сознания — условие независимого развития. Только отбросив зависимость от западных ценностей, страны могут стать действительно самостоятельными в выборе путей модернизации.
- Культурная уверенность = национальная сила Страны должны опираться на собственную историю и культуру как фундамент стабильности и развития.
- Диалог цивилизаций вместо конфронтации. Ни одна цивилизация не выше других; прогресс возможен только через взаимное обучение и взаимоуважение, а не через "столкновение цивилизаций".
- Имперские проекты обречены. История показывает, что любые попытки навязать свою модель цивилизации другим в итоге терпят крах.
- Будущее — за многополярным миром. Разрыв "уз колонизации сознания" откроет путь к новой глобальной цивилизации, где разные модели будут сосуществовать на основе равенства, а человечество сможет строить "сообщество единой судьбы".
Еще раз повторюсь. Это — не о многополярности. Это — о двухполярном мире. Украина, к сожалению, даже не видит подобных документов. Об анализе я вообще молчу.
Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции. Ответственность за опубликованные данные в рубрике "Мнения" несет автор.Важно