Вишенка на торте: зачем Трампу Нобелевская премия и при чем здесь Украина

Трамп не получит Нобелевскую премию-2025. Что это изменит в его поведении и в нашей войне?

Вчера целый ряд очень уважаемых экспертов поддержали открытое письмо Валерия Чалого о том, чтобы в этом году нобелевка по миру не вручалась никому

Я не буду здесь вдаваться в размышления, интересует ли кого-то мнение наших экспертов, хотя могу сказать, что действительно, существует небольшая вероятность, что премия в этом году будет пропущена. Но это вызовет очень серьезные имиджевые риски для комитета.

Нобелевский комитет понимает, что пропустив премию, он очень серьезно потеряет репутационно. Почему премию в тот или иной период получали Арафат или Киссинджер, объяснить всегда было можно. А вот не дать никому премию мира, в котором продолжаются войны — невозможно. Не дать премию означает сказать вслух: "Мы испугались Трампа". Я не уверен, что Нобелевский комитет в Осло готов к этому. В основе, возможно даже навязчивого желания Трампа получить премию, лежит не только гордыня и самовлюбленность, как это оценивает большинство экспертов. Основой является нелюбовь к Обаме, который, кроме всего прочего, с точки зрения Трампа, получил премию ни за что ни про что. Нобелевка нужна Трампу для внутреннего пользования, возможно, гораздо больше, чем для внешнего. Обама — не просто альтер-эго Трампа (в психоаналитическом смысле). Обама — олицетворение всего того, против чего борется Трамп. Обама — это базовый персонаж культуры отмены, против которой повел крестовый поход Трамп и во многом сломал эту самую культуру отмены. Для Трампа Нобелевский комитет мира — это, похоже, часть этой самой культуры отмены. И он будет его врагом (в той или иной степени) даже после вручения премии. В конце концов, мы нечто подобное видим на ряде других примеров. Вероятность получения премии Трампом в этом году — относительно невелика. Но получение или неполучение премии никак не повлияет на политику Трампа в отношении Европы. Трамп принял решение отложить предложения РФ по арктическому шельфу и редкоземельным металлам на потом. Сейчас он сосредоточен на нефтегазовой блокаде доступа России к премиальному рынку Европы. И похоже, эта стратегия сработает в течение следующего года. И эта цель — явно превышает медаль, полученную в Осло. Вторая его цель — частичное ограничение России на мировых рынках. Думаю, россияне в течение года потеряют еще до 20% нефтяных доходов (прежде всего, благодаря, потере более маржинальных рынков переработанной нефти). И главная причина здесь будет в работе наших дронов.

Нобелевская премия для Трампа — это вишенка на торте, а не первопричина тех или иных решений. Главное, чтобы сейчас государство на своем уровне не подхватило идею переговоров с нобелевским комитетом. Потому что здесь никакой win-win истории не существует.

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции. Ответственность за опубликованные данные в рубрике "Мнения" несет автор.

