"Самопомич" требует полностью заменить состав окружной комиссии под Киевом

По словам вице-спикера Рады Оксаны Сыроид, в окружную комиссию кто-то от имени партии подал неподписанные и без печатей документы с просьбой заменить членов комиссии от партии

Партия "Самопомич" подала жалобу в ЦИК по возможным фальсификациям на 94-м избирательном округе в Обуховском и Васильковском районах Киевской области.

Об этом сообщает пресс-служба политсилы.

В партии требуют распустить комиссию и полностью заменить ее состав "для того, чтобы обеспечить справедливый подсчет голосов".

По словам вице-спикера Рады Оксаны Сыроид, (баллотирует от "Самопомочи"), в окружную комиссию кто-то от имени партии подал неподписанные и без печатей документы с просьбой заменить членов комиссии от партии.

"Окружная избирательная комиссия 94 избирательного округа по тем фальшивым заявлениям фактически такую замену сделала. Поэтому сегодня на всех УИК в 94 избирательном округе работают люди, которые не представляют партию Объединение Самопомич", - заявил Сыроид.

Уполномоченные лица от "Самопомочи" уже передали всю информацию по нарушениям иностранным наблюдателям.

Как ранее сообщал Фокус:

Сегодня проходят досрочные выборы в Верховную Раду Украины.

Еще до начала голосования Верховный суд удовлетворил апелляционную жалобу ЦИК и не пустил на выборы в Раду беглого нардепа Александра Онищенко.

А в Бахмуте Донецкой уже произошли первые нарушения: члены избирательной комиссии 46 округа подписали незаполненные протоколы об итогах голосования.

По словам главы Нацполиции Сергея Князева, по состоянию на 9 часов не открылись 8 участков, а в отделения полиции поступило 111 заявлений о нарушении избирательного процесса.

На одном из избирательных участков в городе Покров в Днепропетровской области уже проголосовали все 100% избирателей.

Лидер партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков сегодня перед голосованием пообщался с журналистами и не исключил возможности занять пост спикера Верховной Рады.

Президент Владимир Зеленский на одном из киевских избирательных участков заявил, что первым в новую Раду подадут законопроект о депутатской неприкосновенности.