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"Самопомич" требует полностью заменить состав окружной комиссии под Киевом

2019-07-21 14:22:33

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"Самопомич" требует полностью заменить состав окружной комиссии под Киевом

Оксана Сыроид / Фото: 24tv.ua

По словам вице-спикера Рады Оксаны Сыроид, в окружную комиссию кто-то от имени партии подал неподписанные и без печатей документы с просьбой заменить членов комиссии от партии

Партия "Самопомич" подала жалобу в ЦИК по возможным фальсификациям на 94-м избирательном округе в Обуховском и Васильковском районах Киевской области.

Об этом сообщает пресс-служба политсилы.

В партии требуют распустить комиссию и полностью заменить ее состав "для того, чтобы обеспечить справедливый подсчет голосов".

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По словам вице-спикера Рады Оксаны Сыроид, (баллотирует от "Самопомочи"), в окружную комиссию кто-то от имени партии подал неподписанные и без печатей документы с просьбой заменить членов комиссии от партии.

"Окружная избирательная комиссия 94 избирательного округа по тем фальшивым заявлениям фактически такую замену сделала. Поэтому сегодня на всех УИК в 94 избирательном округе работают люди, которые не представляют партию Объединение Самопомич", - заявил Сыроид.

Уполномоченные лица от "Самопомочи" уже передали всю информацию по нарушениям иностранным наблюдателям.

Как ранее сообщал Фокус:

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