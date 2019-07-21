"Голос" отказал в аккредитации каналу Zik

Партия не сотрудничает со СМИ, которые принадлежат людям, работающим против Украины, заявил лидер "Голоса" Святослав Вакарчук

Руководство политической партии Голоса отказало в разрешении на работу в своем пресс-центре представителям телеканалов, близких к Виктору Медведчуку.

Об это лидер "Голоса" Святослав Вакарчук заявил на однои из киевских избирательных участков.

В частности, речь идет о телеканале ZIK.

На соответствующий вопрос журналистов Вакарчук заявил, что "партия не сотрудничает со СМИ, которые принадлежат людям, работающим против Украины".

Как ранее сообщал Фокус:

Сегодня проходят досрочные выборы в Верховную Раду Украины.

Еще до начала голосования Верховный суд удовлетворил апелляционную жалобу ЦИК и не пустил на выборы в Раду беглого нардепа Александра Онищенко.

А в Бахмуте Донецкой уже произошли первые нарушения: члены избирательной комиссии 46 округа подписали незаполненные протоколы об итогах голосования.

По словам главы Нацполиции Сергея Князева, по состоянию на 9 часов не открылись 8 участков, а в отделения полиции поступило 111 заявлений о нарушении избирательного процесса.

На одном из избирательных участков в городе Покров в Днепропетровской области уже проголосовали все 100% избирателей.

Лидер партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков сегодня перед голосованием пообщался с журналистами и не исключил возможности занять пост спикера Верховной Рады.

Президент Владимир Зеленский на одном из киевских избирательных участков заявил, что первым в новую Раду подадут законопроект о депутатской неприкосновенности.