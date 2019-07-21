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"Голос" отказал в аккредитации каналу Zik

2019-07-21 14:45:49

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"Голос" отказал в аккредитации каналу Zik

Партия не сотрудничает со СМИ, которые принадлежат людям, работающим против Украины, заявил лидер "Голоса" Святослав Вакарчук

Руководство политической партии Голоса отказало в разрешении на работу в своем пресс-центре представителям телеканалов, близких к Виктору Медведчуку.

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Об это лидер "Голоса" Святослав Вакарчук заявил на однои из киевских избирательных участков.

В частности, речь идет о телеканале ZIK.

На соответствующий вопрос журналистов Вакарчук заявил, что "партия не сотрудничает со СМИ, которые принадлежат людям, работающим против Украины".

Как ранее сообщал Фокус:

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