Коломойский прокомментировал прослушку Гончарука

2020-01-17 20:30:00

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Бизнесмен утверждает, что не имеет отношения к отставке премьера

Бизнесмен Игорь Коломойский заявил, что не имеет отношения к скандалу вокруг отставки премьер-министра Украины Алексея Гончарука.

Об этом сообщает Громадське.

В комментарии изданию он заявил, что не причастен к публикации аудиозаписей.

Сегодня премьер Гончарук написал и отдал президенту Зеленскому заявление об отставке. Свое решение он аргументировал желанием "снять любые сомнения в нашем уважении и доверии к президенту", которые могли возникнуть на фоне публикаций записей прослушки у премьера о курсе гривны. 

В Офисе президента сразу сообщили, что получили заявление Гончарука. Президент его рассмотрит и озвучит решение. Отметим, что согласно ст. 115 Конституции рассматриваться заявление об отставке должна Верховная Рада. 

Выступая с трибуны Рады Гончарук заявил, что Кабмин продолжает работать в штатном режиме и ждет политического решения президента. Он уточнил, что написал заявление, как того требует Конституция, на имя спикера Рады, но передал ее не в парламент, а в Офис президента.

Вечером Офис президента опубликовал видео встречи президента с премьером. Зеленский заявил, что дает правительству шанс, если оно решит вопросы, которое интересует общество.

Также сегодня президент Зеленский потребовал от правоохранительных органов за две недели установить причастных к записи разговоров на совещании премьера Гончарука с руководством НБУ. СБУ уже открыла уголовное производство.

Как ранее сообщал Фокус:

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