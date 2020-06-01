Меркель в разговоре с Зеленским поддержала изменения в Минской ТКГ

Канцлер Германии Ангела Меркель в телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским обсудила проблему окончания войны на Донбассе и итоги недавнего рабочего визита украинской делегации в Берлин.

Об этом сообщает пресс-служба президента Украины.

Стороны отметили высокий уровень взаимопонимания между странами по основным подходам к мирному решению конфликта на Донбассе, отметив безальтернативность дипломатического пути.

"Это был очень содержательный визит, который даст толчок Нормандскому формату", – отметил Зеленский.

Зеленский также считает важным обеспечение доступа Международного комитета Красного Креста в ОРДЛО для верификации удерживаемых лиц

"Важен доступ СММ ОБСЕ для проведения мониторинга. Мы хотим определиться с новыми участками разведения. Эффективная имплементация договоренностей, достигнутых в прошлом году в Париже, должна открыть путь к проведению следующего саммита в Берлине", – указал Зеленский.

Украинская сторона подтвердила готовность на максимальную координацию усилий с партнерами в вопросах мирного урегулирования на Донбассе – Германией и Францией.

"Меркель заявила о поддержке изменений в работе Трехсторонней контактной группы, инициированных Украиной", – отмечается в сообщении.

Президент Украины также поблагодарил Меркель за четкую и последовательную позицию ФРГ о невозможности изменения формата G7 до полного восстановления территориальной целостности Украины.

Ранее глава Офиса президента Андрей Ермак на встрече с министром иностранных дел Германии Гайко Маасом заявил, что процесс обмена пленными с ОРДЛО затормозился. Причиной торможения процесса Ермак назвал отказ другой стороны допустить к местам содержания заложников представителей Международного комитета Красного Креста.

В конце марта Зеленский также провел телефонный разговор с федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель, в ходе которого стороны обсудили круг вопросов, в частности финансовую помощь Украине на борьбу с коронавирусом.

Как ранее сообщал Фокус:

Президент Владимир Зеленский расширил состав украинской делегации в ТКГ за счет троих народных депутатов. Возглавляет делегацию по-прежнему экс-президент Леонид Кучма, а его заместителем стал министр по делам оккупированных территорий Александр Резников. 14 мая украинская делегация в новом составе впервые приняла участие в переговорах.

Представитель Украины в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Леонид Кучма просил передать его полномочия первому заместителю главы делегации Украины в ТКГ Алексею Резникову.

Ранее министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников заявил, что создание Консультативного совета в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе утратило актуальность. "Нет ответа от немецкой стороны, от французской, от ОБСЕ. Поэтому этот вопрос уже является нецелесообразным. Забыли и идем дальше", – заявил он.

В фильме об итогах первого года президентства Зеленский выразил уверенность, что до конца своего пребывания на посту сможет завершить войну на Донбассе. В то же время глава ОП Андрей Ермак заявил, что Украина рассчитывает вернуть Донбасс до конца текущего года, но если этого не удастся добиться – есть план "Б".