"Покиньте фотозону": Разумков отчитал Криклия и нардепов за фотосессию на заседании Рады (видео)

Министр инфраструктуры и парламентарии решили пофотографироваться прямо во время сессии Верховной Рады.

Во время пленарного заседания ВРУ глава парламента Дмитрий Разумков решил отчитать Министра инфраструктуры Владислава Криклия и народных депутатов, которые начали фотографироваться прямо во время рабочего процесса. Он призвал избранников и чиновника "покинуть фотозону" и "начать работать".

"А давайте мы уже покинем фотозону и пойдем работать, уважаемые коллеги. Господин министр тоже. Владислав Артурович, до свидания! Хорошего вам дня, успехов, новых достижений", — сказал Разумков.

После слов главы парламента в зале послышались аплодисменты.

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Напомним, в начале ноября глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия "наехал" на члена фракции Николая Тищенко из-за не успевших проголосовать нардепов со словами "Не успело, бля*ь, на работу надо ходить, Коля".

А 3 декабря фотограф издания "Буквы" заметил, что нардеп от "Слуги народа" Евгений Петруняк рассматривал фото обнаженной девушки.

В октябре 2019 года в секс-скандал попал другой нардеп от "Слуги народа", Богдан Яременко. Он во время заседания в сессионном зале парламента договаривался с неизвестной девушкой о сексе за 100 долларов в час.