У Тупицкого после указа президента нет прав созывать заседание КСУ, – Вениславский

Представитель президента в КСУ считает, что отстранение Тупицкого было вынужденным шагом в интересах следствия.

У главы Конституционного суда Александра Тупицкого после указа президента Владимира Зеленского об отстранении нет полномочий созывать специальное заседание КСУ.

Об этом заявил представитель главы государства в КСУ Федор Вениславский, сообщает пресс-служба президента.

Он напомнил, что со вчерашнего дня (29 декабря, – ред.) Александр Тупицкий уже не может выполнять полномочия судьи КСУ в течение двух месяцев.

"Он не может выполнять полномочия судьи КС и его Главы, а следовательно, и созывать специальное заседание", – заявил Вениславский, комментируя так называемые официальные заявления, размещенные на сайте КСУ после обнародования данного указа.

"Согласно закону о КСУ, специальное пленарное заседание может быть созвано исключительно Главой КСУ или лицом, исполняющим его полномочия. Господин Тупицкий не имеет на сегодняшний день полномочий ни как судья, ни как Глава, который отстранен от должности, созывать специальное пленарное заседание Конституционного Суда", – отметил Вениславский.

Он подчеркнул, что отстранение было вынужденным шагом в интересах следствия и реакцией на обращение Офиса генпрокурора в соответствии со статьей 154 Уголовно-процессуального кодекса.

Вениславский добавил, что разъяснение о порядке отстранения от должности судьи КСУ, размещенное на сайте суда, не имеет последствий, так как юридический департамент не имеет полномочий для таких разъяснений.

Тем временем, как сообщает Укринформ, Александр Тупицкий вышел на работу в среду, 30 декабря, несмотря на указ президента

Кроме того, по данным СМИ, судьи КСУ 5 января в 12-00 проведут собрание судей, на котором рассмотрят указ Зеленского об отстранении Тупицкого.

Напомним, из-за решений Конституционного суда была заблокирована работа НАПК и закрыт целый ряд дел по статье "недостоверное декларирование". Для выхода из ситуации президент Зеленский попросил Венецианскую комиссию дать оценку решениям КСУ, а также призвал нардепов не рассматривать его законопроект о перезагрузке суда. После заявления Венецианской комиссии Рада восстановила полномочия НАПК.

В Конституционном суде дело против их главы называют "давлением на суд".

28 декабря глава КСУ должен был прийти на допрос в Офис генпрокурора в 9:30 утра, однако этого не произошло. Из-за неявки на допрос в ОГ попросили Зеленского отстранить от должности Тупицкого сроком на два месяца.

Расследование против Тупицкого ведет Офис генпрокурора в деле возможного подкупа свидетеля и введения в заблуждение суда путем заведомо ложного показания свидетеля.

29 декабря Владимир Зеленский отстранил от исполнения обязанностей Александра Тупицкого. Конституционный суд заявил, что судья Александр Тупицкий должен продолжать выполнять свои обязанности, а президенту Владимиру Зеленскому следует отменить указ о его отстранении.