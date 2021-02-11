Помогла жена: ЦПК расследовало, на какие деньги Козак купил телеканалы

В ЦПК предполагают, что деньги на покупку двух телеканалов Козак получил из офшоров своей гражданской жены, которая вместе с женой Виктора Медведчука – Оксаной Марченко – добывает нефть в России и продает ее на Запад.

Тарас Козак приобрел телеканалы "112 Украина" и "NewsOne" за 103 миллиона гривен, которые он получил из оффшоров своей гражданской жены Натальи Лавренюк, которая совместно с женой Виктора Медведчука добывает нефть в России. Об этом говорится в расследовании "Центра противодействия коррупции", которое опубликовано на "Украинской правде".

В материале говорится, что в начале карьеры у Козака не было финансов, которые позволили бы ему скупить телеканалы. Так, в первые годы своего существования (2012-2015) его кипрская компания Turul Investments несла убытки, а основные финансовые поступления были в виде многомиллионных кредитов, которые ей на льготных условиях предоставляли связанные между собой офшорные фирмы. Эти кредиты нередко не возвращались и списывались.

Также эта компания служила транзитной базой для офшорных компаний, одна из которых поставляла контрабандный уголь из оккупированных территорий Донбасса государственным компаниям.

Однако уже в декабре 2017 года Козак впервые задекларировал получение дивидендов от Turul Investments на сумму 36 301 320 гривен. Речь идет об 1,1 миллионе евро, которые были получены со счетов в российском банке, которые принадлежат его гражданской жене Наталье Лавренюк. В дальнейшем доходы компании растут в геометрической прогрессии. В 2018 году они составили 128 188 274 гривны, годом позже – 237 445 075 гривен.

В расследовании говорится, что затем компания провела еще ряд финансовых операций с дочерними и партнерскими компаниями, в частности – с Teteos Global Limited, которой управляет Наталья Лавренюк. Эта компания добывает нефть в России и продает ее на Запад.

Аудиторских отчетов Turul Investments за 2018-2019 годы в открытом доступе нет, потому авторы расследования не смогли точно определить происхождение столь крупных дивидендов Козака за тот период. Однако они допускают, что это просто кредиты от оффшорных компаний его незадекларированной жены Натальи Лавренюк.

Это именно те деньги, за которые Тарас Козак в октябре 2018 года купил телеканал "NewsOne" за 41 063 799 гривен у Евгения Мураева. Спустя три месяца, в декабре 2018-го, он купил телеканал "112 Украина" за 72 871 460 гривен.

Операции по покупке этих двух телеканалов Козак провел в Белоруси.

Уже летом 2019 года Козак покупает телеканал ZIK, однако узнать точную стоимость телеканала расследователям не удалось. В тот период медиа-менеджеры оценивали стоимость канала в 15-20 миллионов долларов, а предыдущий владелец Петр Дыминский в 2017 году якобы начинал торг с суммы 53 миллионов долларов.

Напомним, 2 февраля президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции на 5 лет против соратника Медведчука Тараса Козака и его компаний, владеющих телеканалами "ZIK", "112 Украина" и "NewsOne". Вещание телеканалов уже прекращено. В СБУ заявили, что решение СНБО о введении санкций – это последовательный шаг украинских властей в борьбе с российской гибридной агрессией.

Председатель ВРУ Дмитрий Разумков не поддержал введение санкций в отношении Козака и его телеканалов, воздержавшись при голосовании членов Совета нацбезопасности и обороны.

Секретарь СНБО Алексей Данилов допустил, что кроме телеканалов "112 Украина", "NewsOne" и "ZIK", под санкции могут попасть и другие каналы с "антиукраинской повесткой". Также он сообщил, что решение о санкциях будет невозможно отменить, так как оно готовилось давно и тщательно.

Медиахолдинг в свою очередь расценивает введение санкций как политическую расправу над неугодными СМИ.

8 февраля сотрудники закрытых телеканалов устроили акцию, заклеив себе рты.

В этот же день в СМИ появилась информация о том, что "слуги народа" начали жаловаться, что из-за закрытия телеканалов им "некуда ходить", потому вскоре в Украине могут запустить новый телеканал, который будет подконтрольным Зеленскому и ОП.