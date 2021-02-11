Допомогла дружина: ЦПК розслідувало, на які гроші Козак купив телеканали

У ЦПК припускають, що гроші на покупку двох телеканалів Козак отримав з офшорів своєї цивільної дружини, яка разом із дружиною Віктора Медведчука — Оксаною Марченко — видобуває нафту в Росії та продає її на Захід.

Тарас Козак придбав телеканали "112 Україна" та "NewsOne" за 103 мільйони гривень, які він отримав з офшорів своєї цивільної дружини Наталії Лавренюк, яка спільно з дружиною Віктора Медведчука видобуває нафту в Росії. Про це йдеться в розслідуванні "Центру протидії корупції", яке опубліковано на "Українській правді".

У матеріалі йдеться, що на початку кар'єри у Козака не було фінансів, які дозволили б йому скупити телеканали. Так, у перші роки свого існування (2012-2015) його кіпрська компанія Turul Investments зазнавала збитків, а основними фінансовими надходженнями були багатомільйонні кредити, які їй на пільгових умовах надавали пов'язані між собою офшорні фірми. Ці кредити нерідко не поверталися та списувалися.

Також ця компанія слугувала транзитною базою для офшорних компаній, одна з яких поставляла контрабандний вугілля з окупованих територій Донбасу державним компаніям.

Однак уже в грудні 2017 року Козак вперше задекларував отримання дивідендів від Turul Investments на суму 36 301 320 гривень. Йдеться про 1,1 мільйон євро, які були отримані з рахунків у російському банку, що належать його цивільній дружині Наталії Лавренюк. Надалі доходи компанії зростають в геометричній прогресії. У 2018 році вони склали 128 188 274 гривні, роком пізніше — 237 445 075 гривень.

У розслідуванні йдеться, що потім компанія провела ще низку фінансових операцій з дочірніми та партнерськими компаніями, зокрема — із Teteos Global Limited, якою керує Наталія Лавренюк. Ця компанія видобуває нафту в Росії і продає її на Захід.

Аудиторських звітів Turul Investments за 2018-2019 роки у відкритому доступі немає, тому автори розслідування не змогли точно визначити походження таких великих дивідендів Козака за той період. Однак вони допускають, що це просто кредити від офшорних компаній її незадекларованої дружини Наталії Лавренюк.

Це саме ті гроші, за які Тарас Козак у жовтні 2018 роки купив телеканал "NewsOne" за 41 063 799 гривень у Євгена Мураєва. Через три місяці, у грудні 2018-го, він купив телеканал "112 Україна" за 72 871 460 гривень.

Операції з купівлі цих двох телеканалів Козак провів у Білорусі.

Уже влітку 2019 року Козак купує телеканал ZIK, однак дізнатися точну вартість телеканалу розслідувачам не вдалося. У той період медіа-менеджери оцінювали вартість каналу в 15-20 мільйонів доларів, а попередній власник Петро Димінський в 2017 році нібито починав торг із суми 53 мільйонів доларів.

Нагадаємо, 2 лютого президент України Володимир Зеленський ввів санкції на 5 років проти соратника Медведчука Тараса Козака та його компаній, які володіють телеканалами "ZIK", "112 Україна" та "NewsOne". Мовлення телеканалів уже припинене. В СБУ заявили, що рішення РНБОУ про введення санкцій — це послідовний крок української влади в боротьбі з російською гібридної агресією.

Голова ВРУ Дмитро Разумков не підтримав введення санкцій проти Козака та його телеканалів, утримавшись під час голосування членів Ради нацбезпеки та оборони.

Секретар РНБОУ Олексій Данилов допустив, що крім телеканалів "112 Україна", "NewsOne" і "ZIK", під санкції можуть потрапити й інші канали з "антиукраїнським порядком". Також він повідомив, що рішення про санкції буде неможливо скасувати, так як воно готувалося давно та ретельно.

Медіахолдинг зі свого боку розцінює введення санкцій як політичну розправу над неугодними ЗМІ.

8 лютого співробітники закритих телеканалів влаштували акцію, заклеївши собі роти.

Цього ж дня в ЗМІ з'явилася інформація про те, що "слуги народу" почали скаржитися, що через закриття телеканалів їм "нікуди ходити", тому незабаром в Україні можуть запустити новий телеканал, який буде підконтрольним Зеленському та ОП.