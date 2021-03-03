"Есть договоренности": Шмыгаль рассказал, когда начнется массовая вакцинация в Украине

На сегодняшний день, утверждает премьер, Украина имеет договоренности о поставках 30 млн доз вакцины, поэтому "хватит на всех".

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль назвал неправым прогноз The Economist, согласно которому страна получит широкий доступ к вакцинам от коронавируса лишь в 2023 году. Это заявление он сделал в интервью Фокусу.

"Это неправда. Согласно Национальному плану вакцинации, мы должны вакцинировать до 22 млн украинцев в течение года-полутора. Учитывая, что, по данным социологических исследований, только половина украинцев согласны прививаться, то по факту за этот и следующий год мы вакцинируем всех желающих", – отметил глава правительства.

[ + – ] По данным Economist Intelligence Unit, Украина получит широкий доступ к вакцинам позже остальных европейских стран Фото: Economist Intelligence Unit

По словам Шмыгаля, на сегодняшний день у Украины есть договоренность о поставках до 30 миллионов доз вакцин от различных производителей, потому "вакцин хватит на всех".

Полную версию эксклюзивного интервью премьер-министра Дениса Шмыгаля Фокусу читайте завтра на сайте и в новом номере журнала.

Как сообщалось ранее, аналитики издания The Economist подготовили материал, в котором утверждают, что в будущем вакцинация от коронавируса в разных странах будет идти с различными темпами. В частности, согласно их прогнозу, Украине не стоит ждать широкой вакцинации от COVID-19 (которая охватит 60-70% взрослого населения страны) ранее 2023 года.

Напомним, недавно Владимир Зеленский вакцинировался на территории военного мобильного госпиталя № 59 вместе с военными врачами и бойцами ВСУ, которые проходят плановую вакцинацию. Глава государства назвал Covishield одной из лучших вакцин в мире. Зеленский заявил, что вакцинировался от COVID-19 из-за того, что у него низкого уровень антител после перенесенного коронавируса.

3 марта президент Европейского совета Шарль Мишель пообещал ускорить поставку Украине вакцин от коронавируса в рамках механизма COVAX.

Ранее правительство Украины опубликовало Календарный план бесплатной вакцинации граждан от коронавируса.

Отметим, вакцинация от коронавируса в Украине началась с 24 февраля. По информации СМИ, на закупку вакцины CoviShield из бюджета якобы было потрачено 1592,2 млн грн.