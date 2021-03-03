"Є домовленості": Шмигаль розповів, коли почнеться масова вакцинація в Україні

На сьогодні, стверджує прем'єр, Україна має домовленості про постачання 30 млн доз вакцини, тому "вистачить на всіх".

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль назвав неправильним прогноз The Economist, згідно з яким країна отримає широкий доступ до вакцин від коронавірусу лише у 2023 році. Цю заяву він зробив в інтерв'ю Фокусу.

"Це неправда. Згідно з Національним планом вакцинації, ми повинні вакцинувати до 22 млн українців протягом року-півтора. З огляду на те, що, за даними соціологічних досліджень, лише половина українців згодні робити щеплення, то за цей і наступний рік ми вакцинуємо всіх охочих", — зазначив голова уряду.

[ + – ] За даними Economist Intelligence Unit, Україна отримає широкий доступ до вакцин пізніше інших європейських країн Фото: Economist Intelligence Unit

За словами Шмигаля, на сьогодні в України є домовленість про постачання до 30 мільйонів доз вакцин від різних виробників, тому "вакцин вистачить на всіх".

Повну версію ексклюзивного інтерв'ю прем'єр-міністра Дениса Шмигаля Фокусу читайте завтра на сайті і в новому номері журналу.

Як повідомлялося раніше, аналітики видання The Economist підготували матеріал, у якому стверджують, що в майбутньому вакцинація від коронавірусу в різних країнах буде проходити з різними темпами. Зокрема, згідно з їхнім прогнозом, Україні не варто чекати широкої вакцинації від COVID-19 (яка охопить 60-70% дорослого населення країни) раніше 2023 року.

Нагадаємо: нещодавно Володимир Зеленський вакцинувався на території військового мобільного госпіталю № 59 разом з військовими лікарями і бійцями ЗСУ, які проходять планову вакцинацію. Голова держави назвав Covishield однією з кращих вакцин у світі. Зеленський заявив, що вакцинувався від COVID-19 через те, що в нього низький рівень антитіл після перенесеного коронавірусу.

3 березня президент Європейської ради Шарль Мішель пообіцяв прискорити постачання Україні вакцин від коронавірусу в рамках механізму COVAX.

Раніше уряд України опублікував Календарний план безкоштовної вакцинації громадян від коронавірусу.

Зазначимо, що вакцинація від коронавірусу в Україні почалася з 24 лютого. За інформацією ЗМІ, на закупівлю вакцини CoviShield з бюджету нібито було витрачено 1592,2 млн грн.