Заседание СНБО 2 апреля будет посвящено контрабанде, – СМИ

На сегодняшнем заседании СНБО, сообщают журналисты, могут ввести санкции против граждан, которые поставляют в Украину и Европу контрафактные подакцизные товары.

В пятницу, 2 апреля, в Киеве состоится заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины. Как сообщает "Украина 24", об этом заявил заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко.

То, какие вопросы будут рассматриваться на заседании, Тимошенко не уточнил.

"Как вы видели по предыдущим неделям, нет от нас анонсов относительно тем, которые будут рассматриваться на СНБО. Конкретных тем мы не называем до самого заседания, но могу сказать, что темами сегодняшнего заседания СНБО, как и во все предыдущие, будут о безопасности и наведению справедливости в стране", – отметил замглавы ОП.

В свою очередь, ZN.ua, ссылаясь на собственные источники, сообщает, что заседание начнется в 17.30 и будет касаться контрабандного "бизнеса".

На сегодняшнем заседании СНБО, сообщают журналисты, могут ввести санкции против граждан, которые занимаются поставкой в Украину и Европу контрафактных подакцизных товаров.

По данным издания, по результатам грядущего заседания будут введены санкции против украинских граждан, которые занимаются поставками в Украину и Европу подакцизных контрафактных товаров. Речь якобы идет, в первую очередь, о сигаретах и водке, которые производятся на оккупированных территориях.

При этом основанием для введения санкций могут быть те же статьи о финансировании терроризма, что были в основе решений по народным депутатам Виктору Медведчуку и Тарасу Козаку. Речь идет о законе "О предупреждении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения".

По словам бывшего первого заместителя главы СБУ Виктора Трепака, с которым пообщались журналисты, в Украине происходит легализация товарной контрабанды, в частности – сигарет.

"В этих схемах Украина в основном используется как транзитный коридор. После оккупации Россией части территории Донецкой и Луганской областей практикуется схема, по которой, например, сигареты могут производить в обычной донецкой квартире или доме, потом легализовать на соответствующем предприятии Желтых Вод или Львовской области, а затем — через границу «пускать» в Европу", – отметил Трепак.

Это же издание сообщает, что Государственное бюро расследований 2 апреля начало серию обысков у людей, аффилированных с этими контрабандными потоками.

Перед этим заседание СНБО проходило 19 марта, и во время него приняли решение ввести санкции против 19 компаний, владеющих лицензиями на использование природных недр.

Помимо этого, на последнем заседании было принято решение ввести персональные санкции против 27 физических лиц, среди которых Виктор Янукович, Николай Азаров, Виктор Пшонка и другие. В отношении этих лиц ввели максимальные пакеты санкций.

До этого, 2 февраля, президент Украины Владимир Зеленский по итогам заседания СНБО ввел санкции на 5 лет против соратника Виктора Медведчука Тараса Козака и его компаний, владеющих телеканалами "ZIK", "112 Украина" и "NewsOne".

19 февраля СНБО рекомендовало Зеленскому ввести санкции еще против ряда компаний и 8 физлиц лиц, среди которых – и сам Медведчук с его супругой Оксаной Марченко.

По итогам заседания СНБО 26 февраля под санкциями СНБО оказался бывший глава МВД Виталий Захарченко, бывший глава СБУ Александр Якименко и еще 8 военнослужащих. Их лишили всех воинских званий и госнаград.

11 марта СНБО согласовал Стратегию деоккупации Крыма", принял решение о национализации "Мотор Сичи" и поручил СБУ заняться изучением "обстоятельств", из-за которых 27 апреля 2010 года тогдашние народные депутаты Украины проголосовали за ратификацию Харьковских соглашений.