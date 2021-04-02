Засідання РНБО 2 квітня присвячене контрабанді, — ЗМІ

На сьогоднішньому засіданні РНБО, повідомляють журналісти, можуть ввести санкції проти громадян, які постачають в Україну і Європу контрафактні підакцизні товари.

У п'ятницю, 2 квітня, у Києві відбудеться засідання Ради національної безпеки та оборони України. Як повідомляє "Україна 24", про це заявив заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко.

Те, які питання будуть розглядатися на засіданні, Тимошенко не уточнив.

"Як ви бачили за попередніми тижнями, немає від нас анонсів щодо тем, які будуть розглядатися на РНБО. Конкретних тем ми не називаємо до самого засідання, але можу сказати, що темами сьогоднішнього засідання РНБО, як і в усі попередні, будуть про безпеку і наведення справедливості в країні", — зазначив заступник голови ОП.

У свою чергу ZN.ua, посилаючись на власні джерела, повідомляє, що засідання почнеться о 17.30 і стосуватиметься контрабандного "бізнесу".

На сьогоднішньому засіданні РНБО, повідомляють журналісти, можуть ввести санкції проти громадян, які займаються постачанням в Україну та Європу контрафактних підакцизних товарів.

За даними видання, за результатами майбутнього засідання будуть введені санкції проти українських громадян, які займаються постачаннями в Україну та Європу підакцизних контрафактних товарів. Мова нібито йде, в першу чергу, про сигарети і горілку, які виробляються на окупованих територіях.

При цьому підставою для введення санкцій можуть бути ті ж статті про фінансування тероризму, що були в основі рішень щодо народним депутатів Віктора Медведчука і Тараса Козака. Йдеться про закон "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення".

За словами колишнього першого заступника голови СБУ Віктора Тріпака, з яким поспілкувалися журналісти, в Україні відбувається легалізація товарної контрабанди, зокрема — сигарет.

"У цих схемах Україна в основному використовується як транзитний коридор. Після окупації Росією частини території Донецької та Луганської областей практикується схема, за якою, наприклад, сигарети можуть виробляти у звичайній донецькій квартирі або будинку, потім легалізувати на відповідному підприємстві Жовтих Вод або Львівській області, а потім — через кордон «пускати» в Європу", — зазначив Тріпак.

Це ж видання повідомляє, що Державне бюро розслідувань 2 квітня розпочало серію обшуків у людей, афілійованих з цими контрабандними потоками.

Перед цим засідання РНБО проходило 19 березня, і під час нього прийняли рішення ввести санкції проти 19 компаній, які володіють ліцензіями на використання природних надр.

Крім цього, на останньому засіданні було прийнято рішення ввести персональні санкції проти 27 фізичних осіб, серед яких Віктор Янукович, Микола Азаров, Віктор Пшонка та інші. Відносно цих осіб ввели максимальні пакети санкцій.

До цього, 2 лютого, президент України Володимир Зеленський за підсумками засідання РНБО ввів санкції на 5 років проти соратника Віктора Медведчука Тараса Козака та його компаній, які володіють телеканалами "ZIK", "112 Україна" і "NewsOne".

19 лютого РНБО рекомендувала Зеленському ввести санкції ще проти ряду компаній і 8 фізосіб осіб, серед яких — і сам Медведчук з його дружиною Оксаною Марченко.

За підсумками засідання РНБО 26 лютого під санкціями РНБО опинився колишній голова МВС Віталій Захарченко, колишній голова СБУ Олександр Якименко та ще 8 військовослужбовців. Їх позбавили всіх військових звань і державних нагород.

11 березня РНБО погодила "Стратегію деокупації Криму", прийняла рішення про націоналізацію "Мотор Січі" і доручила СБУ зайнятися вивченням "обставин", через які 27 квітня 2010 року тодішні народні депутати України проголосували за ратифікацію Харківських угод.