Рада запретила сексизм и насилие в рекламе

Если закон вступит в силу, в рекламе нельзя будет показывать преимущество одного пола над другим, стереотипные роли мужчины и женщины, насилие по признаку пола и тело как сексуальный объект.

Депутаты Верховной Рады 10 сентября поддержали проект закона №3427, ставящий под запрет сексизм в рекламе и вводит ответственность за дискриминацию женщин и мужчин. Об этом сообщает сайт Верховной Рады.

Читайте лучшие материалы раздела на странице "Фокус. Политика" в Facebook Подписаться

За соответствующее решение отдали свои голосы 307 парламентариев.

Следует отметить, что ответственность за дискриминацию по половому признаку существовала и ранее, однако четкая формулировка этой самой дискриминации отсутствовала в законодательстве. Теперь, если президент Владимир Зеленский подпишет принятый закон, в законе появятся определения "дискриминационная реклама" и "дискриминационная реклама по половому признаку".

Теперь в рекламе нельзя будет демонстрировать преимущество одного пола над другим, стереотипные роли мужчины и женщины, насилие по половому признаку и тело человека как сексуальный объект. Более того, будет запрещена реклама с намеками на секс. Исключение будет сделано лишь для сюжетов, где секс непосредственно касается продукта, который рекламируется.

За демонстрацию материалов, которые подпадают под определение дискриминации, рекламодатель будет вынужден заплатить штраф в размере 10 минимальных зарплат, что на сегодняшний день составляет 60 тысяч гривен.

Напомним, что в 2017 году произошел скандал с рекламой фастфуда "Киевская перепичка" в соцсетях. Рекламные материалы содержали откровенные изображения частей женского тела и сексистские надписи. В связи с этим в Офисе уполномоченного Верховной Рады по правам человека решили, что материалы могут нарушать законодательство о рекламе в части использования фотографий и утверждений, которые являются дискриминационными. Была начата проверка.

Фото: соцсети

Как сообщалось ранее, депутат Полтавского горсовета от партии "Европейская солидарность" Александр Дедюхин, по совместительству — священник Православной церкви Украины (ПЦУ), на своей странице в соцсети Facebook в оскорбительных выражениях осудил женщин, которые прибегают к абортам. В первоначальной версии его публикации присутствовала фраза: "как говорят старые люди, с**ка не захочет — кобель не вскочит". Депутат заявил, что женщины, давшие согласие на секс, должны нести за это ответственность.

Напомним также, что дети в Березковском интернате в Николаевской области обвинили его сотрудников в сексуальных домогательствах и насилии. По словам одной из воспитанниц, воспитатели пристают к девочкам, избивают мальчиков, а также дают препараты для прерывания беременности.