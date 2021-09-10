Рада заборонила сексизм і насильство в рекламі

Якщо закон вступить в силу, в рекламі не можна буде показувати перевагу однієї статі над іншою, стереотипні ролі чоловіка й жінки, насильство за ознакою статі та тіло як сексуальний об'єкт.

Депутати Верховної Ради 10 вересня підтримали проект закону №3427, що ставить під заборону сексизм у рекламі і вводить відповідальність за дискримінацію жінок і чоловіків. Про це повідомляє сайт Верховної Ради.

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За відповідне рішення віддали свої голоси 307 парламентаріїв.

Слід зазначити, що відповідальність за дискримінацію за статевою ознакою існувала й раніше, однак чітке формулювання цієї самої дискримінації була відсутня в законодавстві. Тепер, якщо президент Володимир Зеленський підпише прийнятий закон, в законі з'являться визначення "дискримінаційна реклама" і "дискримінаційна реклама за статевою ознакою".

Тепер в рекламі не можна буде демонструвати перевагу однієї статі над іншою, стереотипні ролі чоловіка й жінки, насильство за ознакою статі та тіло людини як сексуальний об'єкт. Більш того, буде заборонена реклама з натяками на секс. Виняток буде зроблено лише для сюжетів, де секс безпосередньо стосується продукту, який рекламується.

За демонстрацію матеріалів, які підпадають під визначення дискримінації, рекламодавець буде змушений заплатити штраф у розмірі 10 мінімальних зарплат, що на сьогоднішній день становить 60 тисяч гривень.

Нагадаємо, що в 2017 році стався скандал з рекламою фаст-фуду "Київська перепічка" в соцмережах. Рекламні матеріали містили відверті зображення частин жіночого тіла і сексистські написи. У зв'язку з цим в Офісі Уповноваженого Верховної Ради з прав людини вирішили, що матеріали можуть порушувати законодавство про рекламу в частині використання фотографій і тверджень, які є дискримінаційними. Була розпочата перевірка.

Фото: соцсети

Як повідомлялося раніше, депутат Полтавської міськради від партії "Європейська солідарність" Олександр Дедюхін, за сумісництвом — священик Православної церкви України (ПЦУ), на своїй сторінці в соцмережі Facebook в образливих висловах засудив жінок, які вдаються до абортів. У початковій версії його публікації була присутня фраза: "як кажуть старі люди, **ка не захоче — кобель не заскоче". Депутат заявив, що жінки, які дали згоду на секс, повинні нести за це відповідальність.

Нагадаємо також, що діти в Берізківському інтернаті в Миколаївській області звинуватили його співробітників в сексуальних домаганнях і насильстві. За словами однієї з вихованок, вихователі пристають до дівчаток, б'ють хлопчиків, а також дають препарати для переривання вагітності.