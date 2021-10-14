В сети появилось видео последних минут жизни нардепа Антона Полякова

Первый заместитель министра внутренних дел Евгений Енин рассказал хронологию событий последних часов жизни народного депутата и озвучил подробности того вечера.

В сети появились кадры с камер ресторана, где в последний раз был народный депутат Антон Поляков, скончавшийся в ночь с 7 на 8 октября, а также видео реанимации парламентария, которое опубликовали ряд украинских телеграмм-каналов, а накануне вечером его в студии канала "Украина 24" продемонстрировал первый заместитель министра внутренних дел Евгений Енин.

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Как видно на записях, из ресторана Поляков выходит сам, а через пару секунд появляются кадры, на которых он лежит возле машины, и ему делают непрямой массаж сердца.

[ + – ] Видео последних минут жизни Полякова

Прежде чем представить эти записи в студии Енин рассказал хронологию событий последней ночи жизни народного депутата.

"По нашей информации, покойный позвонил гражданину Д. (вероятно, речь о Рустаме Джамбулатове, помощнике нардепа Анны Скороход), с которым находился в дружеских отношениях, предложив встретиться. Они встретились в ресторане и вместе провели там около трех часов. Они вместе употребляли алкогольные напитки. У нас есть видеозаписи из ресторана, которые четко подтверждают этот факт. В дальнейшем эти же видеозаписи подтверждают, что бывший народный депутат внешне в абсолютно здоровом состоянии покинул ресторан и в дальнейшим с этим же гражданином Д. сел в его машину и около двух часов они ездили по Киеву. В дальнейшем гражданин Д вызвал такси, которое сначала ездило за их основной машиной, потом, вероятно, они закончили свой разговор, и господин Поляков пересел в другое авто, авто таксиста", – сообщил он.

Он опроверг обнародованную ранее информацию о том, что таксист изменил свои показания. По его словам, водитель был предупрежден о криминальной ответственности за лжесвидетельство и все показания давал под протокол.

"Мы опросили сожительницу, которая, по ее словам, живет с ним с весны этого года. И на прямые наши вопросы о наличии подозрений насильственной смерти депутата она ответила достаточно категорично "нет", – подчеркнул Енин.

Замминистра МВД добавил, что экспертиза установила наличие метадона в крови депутата, и сейчас выясняется, каким образом он мог туда попасть.

"Хочу отметить, что во время осмотра уже тела покойного на тот момент народного депутата среди его личных вещей было выявлено около 10 тысяч гривен наличными и $800, а также два образца катетеров с веществом бурого цвета. Что это за вещество мы также выясняем", – добавил Енин.

[ + – ] Первый заместитель министра внутренних дел Евгений Енин Фото: Скриншот

Енин поблагодарил сотрудников полиции, которые обратили внимание на нарушение ПДД посреди ночи. Остановив таксиста, они смогли предоставить Полякову первую доврачебную помощь и вызвали скорую, которая приехала через четыре минуты.

Ранее глава депутатской группы "За майбутнє", в которую входил Антон Поляков, Тарас Батенко выразил сомнения касательно того, что покойный употреблял наркотики. Аналогичного мнения придерживается и бывший спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков.

Антон Поляков скончался в ночь с 7 на 8 октября. Народного депутата похоронили в его родном Чернигове 11 октября. На похоронах произошел конфликт между его вдовой и народным депутатом Анной Скороход, которая, как утверждают в полиции, была сожительницей парламентария.