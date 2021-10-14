У мережі з'явилося відео останніх хвилин життя нардепа Антона Полякова

Перший заступник міністра внутрішніх справ Євген Єнін розповів хронологію подій останніх годин життя народного депутата та озвучив подробиці того вечора.

У мережі з'явилися кадри з камер ресторану, де в останній раз був народний депутат Антон Поляков, який помер в ніч з 7 на 8 жовтня, а також відео реанімації парламентарія, яке опублікували ряд українських телеграм-каналів, а напередодні ввечері його в студії каналу "Україна 24 "продемонстрував перший заступник міністра внутрішніх справ Євген Єнін.

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Як видно на записах, з ресторану Поляков виходить сам, а через пару секунд з'являються кадри, на яких він лежить біля машини, і йому роблять непрямий масаж серця.

[ + – ] Відео останніх хвилин життя Полякова

Перш ніж представити ці записи в студії, Єнін розповів хронологію подій останньої ночі життя народного депутата.

"За нашою інформацією, покійний подзвонив громадянину Д. (ймовірно, мова про Рустама Джамбулатова, помічника нардепа Ганни Скороход ), з яким був у дружніх стосунках, запропонувавши зустрітися. Вони зустрілися в ресторані і разом провели там близько трьох годин. Вони разом вживали алкогольні напої. У нас є відеозаписи з ресторану, які чітко підтверджують цей факт. Надалі ці ж відеозаписи підтверджують, що колишній народний депутат зовні в абсолютно здоровому стані покинув ресторан і надалі з цим же громадянином Д. сів у його машину, і близько двох годин вони їздили по Києву. Надалі громадянин Д. викликав таксі, яке спочатку їздило за їх основною машиною, потім, ймовірно, вони закінчили свою розмову, і пан Поляков пересів в інше авто, авто таксиста", – повідомив він.

Він спростував оприлюднену раніше інформацію про те, що таксист змінив свої свідчення. За його словами, водій був попереджений про кримінальну відповідальність за неправдиві свідчення і всі свідчення давав під протокол.

"Ми опитали співмешканку, яка, за її словами, живе з ним з весни цього року. І на прямі наші запитання про наявність підозр щодо насильницької смерті депутата вона відповіла досить категорично" ні ", – підкреслив Єнін.

Заступник міністра МВС додав, що експертиза встановила наявність метадону в крові депутата, і зараз з'ясовується, яким чином він міг туди потрапити.

"Хочу відзначити, що під час огляду вже тіла покійного на той момент народного депутата серед його особистих речей було виявлено близько 10 тисяч гривень готівкою і $800, а також два зразка катетерів з речовиною бурого кольору. Що це за речовина ми також з'ясовуємо", – додав Єнін.

[ + – ] Перший заступник міністра внутрішніх справ Євген Єнін Фото: Скриншот

Єнін подякував співробітникам поліції, які звернули увагу на порушення ПДР посеред ночі. Зупинивши таксиста, вони змогли надати Полякову першу долікарську допомогу і викликали швидку, що приїхала через чотири хвилини.

Раніше глава депутатської групи "За майбутнє", до якої входив Антон Поляков, Тарас Батенко висловив сумніви щодо того, що покійний вживав наркотики. Аналогічної думки дотримується і колишній спікер Верховної Ради Дмитро Разумков.

Антон Поляков помер у ніч з 7 на 8 жовтня. Народного депутата поховали в його рідному Чернігові 11 жовтня. На похоронах стався конфлікт між його вдовою і народним депутатом Ганною Скороход, котра, як стверджують у поліції, була співмешканкою парламентарія.