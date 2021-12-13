Кива хочет лишить журналиста Bihus.info аккредитации в Раде из-за фейкового расследования

Нардеп из ОПЗЖ обвиняет Данила Мокрика, рассказавшего о "золотых слитках" в доме нардепа, в "грубом нарушении журналистской этики".

Комитет Верховной Рады по вопросам свободы слова рассмотрит обращение народного депутата из фракции ОПЗЖ Ильи Кивы о лишении журналиста Bihus.info Данила Мокрика аккредитации при парламенте. Об этом со ссылкой на повестку дня комитета на 15 декабря сообщает портал "Детектор медиа".

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В обращении Кива обвинил Мокирка в "грубом нарушении журналистской этики", а также "распространении откровенно ложной информации". Журналист уже получил приглашение на заседание комитета и планирует его посетить.

В комментарии hromadske Мокрик уточнил, что пока не видел соответствующую жалобу нардепа. По словам участника проекта Bihus.info, в начале 2021 года комитет по вопросам свободы слова рассматривал его жалобу на действия Кивы, которая была направлена в связи с тем, что нардеп нецензурно обругал журналиста в парламенте. Комитет тогда не привлек политика к ответственности.

"С энтузиазмом ожидаю нового заседания в среду", ㅡ добавил журналист.

Отметим, что профильный комитет возглавляет коллега Кивы по фракции ОПЗЖ Нестор Шуфрич.

Кива против Bihus.info: история конфликта

Напомним, 1 декабря проект Bihus.info выпустил расследование, в котором Мокрик показывал фотографии денег и золотых слитков, по его словам, найденных во время недавнего обыска правоохранителей в доме члена ОПЗЖ. Спустя некоторое время редакция признала, что часть снимков, которые были получены от источника в правоохранительных органах, взяты из производства, не связанного с Кивой, и извинилась за распространение недостоверной информации. Расследование было удалено из YouTube-канала проекта.

Сам Кива заявлял, что намерен подавать в суд против редакции Bihus.info и требовать крупную сумму денег в качестве компенсации. Также нардеп заверил, что будет добиваться закрытия проекта.

В ноябре Bihus.info рассказал, что политик живет в незадекларированном коттедже под Киевом стоимостью в 21 миллион гривен. В ответ на просьбу журналистов прокомментировать эту информацию Кива отказался, назвав редакцию проекта "пи***асами".

Перед этим вышло еще одно расследование, в котором говорилось, что Кива задекларировал доход от неработающей жомовой ямы под Полтавой в размере 1,2 миллиона гривен. В результате суд вынес решение о конфискации необоснованного дохода политика в пользу государства.

Также журналисты проекта Bihus.info обнародовали материал, в котором утверждалось, что Илья Кива приложил к своей диссертации четыре поддельных справки и соврал об участии в научных конференциях. Уже осенью стало известно, что Киве так и не была присвоена степень кандидата наук, хотя нардеп говорил, что ее у него отобрали.