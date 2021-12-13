Кива хоче позбавити журналіста Bihus.info акредитації в Раді через фейкове розслідування

Нардеп із ОПЗЖ звинувачує Данила Мокрика, який розповів про "золоті зливки" в будинку нардепа, у "грубому порушенні журналістської етики".

Комітет Верховної Ради з питань свободи слова розгляне звернення народного депутата з фракції ОПЗЖ Іллі Киви щодо позбавлення журналіста Bihus.info Данила Мокрика акредитації при парламенті. Про це з посиланням на порядок денний Комітету на 15 грудня повідомляє портал "Детектор медіа".

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У зверненні Кива звинуватив Мокрика у "грубому порушенні журналістської етики", а також "розповсюдженні відверто помилкової інформації". Журналіст уже отримав запрошення на засідання комітету та планує його відвідати.

У коментарі Мокрик уточнив, що поки не бачив відповідної скарги нардепа. За словами учасника проєкту Bihus.info, на початку 2021 року комітет з питань свободи слова розглядав його скаргу на дії Киви, яка була спрямована у зв'язку з тим, що нардеп нецензурно лаяв журналіста в парламенті. Комітет тоді не притягнув політика до відповідальності.

"З ентузіазмом чекаю нового засідання в середу", — додав журналіст.

Зазначимо, що профільний комітет очолює колега Киви з фракції ОПЗЖ Нестор Шуфрич.

Кива проти Bihus.info: історія конфлікту

Нагадаємо, 1 грудня проєкт Bihus.info випустив розслідування, у якому Мокрик показував фотографії грошей та золотих зливків, за його словами, знайдених під час нещодавнього обшуку правоохоронців у будинку члена ОПЗЖ. Через деякий час редакція визнала, що частина знімків, отриманих від джерела в правоохоронних органах, взяті з провадження, не пов'язаного з Кивою, та просила вибачення за поширення недостовірної інформації. Розслідування було видалено з YouTube-каналу проєкту.

Сам Кива заявляв, що має намір подавати до суду проти редакції Bihus.info та вимагати велику суму грошей як компенсацію. Також нардеп запевнив, що добиватиметься закриття проєкту.

У листопаді Bihus.info розповів, що політик живе в незадекларованому котеджі під Києвом вартістю 21 мільйон гривень. У відповідь на прохання журналістів прокоментувати цю інформацію Кива відмовився, назвавши редакцію проекту "пі***асами".

Перед цим вийшло ще одне розслідування, у якому йшлося про те, що Кива задекларував дохід від неробочої жомової ями під Полтавою в розмірі 1,2 мільйона гривень. У результаті суд ухвалив рішення про конфіскацію необґрунтованого доходу політика на користь держави.

Також журналісти проєкту Bihus.info оприлюднили матеріал, у якому стверджувалося, що Ілля Кива доклав до своєї дисертації чотири підроблені довідки та збрехав про участь у наукових конференціях. Уже восени стало відомо, що Киві так і не було присвоєно ступеня кандидата наук, хоча нардеп говорив, що його в нього відібрали.