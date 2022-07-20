Зеленский готовится отобрать гражданство у Коломойского, Рабиновича и Корбана, — СМИ

По информации жарналистов, указы о лишении гражданства ряда бизнесменов и политиков президент может подписать уже в ближайшее время.

Президент Украины Владимир Зеленский может подписать указы о лишении гражданства бизнесмена Игоря Коломойского, народного депутата, сопредседателя запрещенной партии ОПЗЖ Вадима Рабиновича и действующего главы территориальной обороны Днепропетровской области Геннадия Корбана. Об этом со ссылкой на источники в правоохранительных органах, Офисе президента и партии "Слуга народа" сообщает издание "Украинская правда".

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

Журналисты не получили официального подтверждения информации, что Зеленский уже подписал указы о лишении гражданства трех вышеуказанных лиц. Однако, по данным СМИ, глава государства может утвердить соответствующие решения уже вскоре.

Напомним, ранее в среду, 20 июля, народный депутат из "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко сообщил, что нардепу Рабиновичу и основателю запрещенной в Украине партии "Наши" готовятся сообщить о подозрении в государственной измене. Известно, что в марте Рабинович покинул страну. По информации его однопартийцев, политик находится в Израиле.

Корбан же недавно выступил с заявлением, в котором пригрозил президенту РФ Владимиру Путину "еврейским проклятием" в ответ на обстрел российскими войсками города Днепр.

Также сегодня секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов сообщил, что ведомство насчитало более 80 лиц, которые попадают под определение олигарха согласно "закону о деолигархизации". Ранее министр юстиции Денис Малюська указал, что олигархом может быть признан Игорь Коломойский. В таком случае ему будет запрещено финансировать партии и покупать объекты большой приватизации. Известно, что Корбан был заместителем Коломойского, когда тот занимал пост руководителя Днепропетровской областной государственной администрации. Также глава штаба теробороны в Днепропетровской области по состоянию на январь этого года являлся совладельцем сети магазинов техники "Цитрус".

В 2014 году Коломойский признался, что у него, кроме украинского паспорта, имеется еще израильский и кипрский.