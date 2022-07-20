Зеленський готується відібрати громадянство у Коломойського, Рабіновича та Корбана, — ЗМІ

За інформацією жарналістів, укази про позбавлення громадянства низки бізнесменів та політиків президент може підписати вже найближчим часом.

Президент України Володимир Зеленський може підписати укази про позбавлення громадянства бізнесмена Ігоря Коломойського, народного депутата, співголову забороненої партії ОПЗЖ Вадима Рабіновича та чинного голови територіальної оборони Дніпропетровської області Геннадія Корбана. Про це з посиланням на джерела у правоохоронних органах, Офісі президента та партії "Слуга народу" повідомляє видання "Українська правда".

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Журналісти не одержали офіційного підтвердження інформації, що Зеленський уже підписав укази про позбавлення громадянства трьох вищезгаданих осіб. Однак, за даними ЗМІ, глава держави може ухвалити відповідні рішення вже незабаром.

Нагадаємо, раніше в середу, 20 липня, народний депутат з "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко повідомив, що нардепу Рабіновичу та засновнику забороненої в Україні партії "Наші" готуються повідомити про підозру у державній зраді. Відомо, що у березні Рабінович залишив країну. За інформацією його однопартійців, політик перебуває в Ізраїлі.

Корбан нещодавно виступив із заявою, в якій пригрозив президенту РФ Володимиру Путіну "єврейським прокляттям" у відповідь на обстріл російськими військами міста Дніпро.

Також сьогодні секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов повідомив, що відомство нарахувало понад 80 осіб, які підпадають під визначення олігарха згідно з "законом про деолігархізацію". Раніше міністр юстиції Денис Малюська зазначив, що олігархом може бути визнаний Ігор Коломойський. У такому разі йому буде заборонено фінансувати партії та купувати об'єкти великої приватизації. Відомо, що Корбан був заступником Коломойського, коли той обіймав посаду керівника Дніпропетровської обласної державної адміністрації. Також голова штабу тероборони на Дніпропетровщині станом на січень цього року був співвласником мережі магазинів техніки "Цитрус".

У 2014 році Коломойський зізнався, що у нього, окрім українського паспорта, є ще ізраїльський та кіпрський.