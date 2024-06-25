Поддержка в течение суток: что подразумевает соглашение по безопасности Украины и ЕС

По словам журналистов, отдельный раздел также вмещает в себя очертания плана действий на случай будущей возможной агрессии. Так, речь идет о срочных консультациях, которые должны состояться в течение 24 часов.

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Президент Украины Владимир Зеленский и глава Совета ЕС Урсула фон дер Ляйен могут подписать соглашение о безопасности уже 27 июня в Брюсселе. Об этом пишет "Радио Свобода".

По словам журналистов, они смогли получить доступ к проекту этого документа. Так, черновик соглашения содержит упоминания о принятых ранее программах финансовой и военной поддержки Украины, в том числе 50 миллиардов евро, заложенных в бюджет ЕС на 2024-2027 годы в рамках программы Ukraine Facility.

Кроме того, в документе упоминаются средства на возмещение странам ЕС предоставленного Украине оружия из Европейского фонда мира, а также пять миллиардов – на оружие из Фонда помощи Украине и доходы от замороженных российских активов.

В черновике говорится, что обязательства Европейского союза в области безопасности включают предполагаемую, долгосрочную и постоянную поддержку безопасности и обороны Украины, в частности, через миссии Совместной политики безопасности и обороны, а также более широкие обязательства в этой сфере.

Сообщается, что документ имеет два основных раздела по гарантиям безопасности, каждый из которых насчитывает девять пунктов. Первый раздел сфокусирован на оборонных вопросах и там речь идет о стабильном и долгосрочном обеспечении военной техникой, военной подготовке и прочем. Во второй главе речь идет о более широких обязательствах, в частности, о будущем Украины и ее граждан в Европейском союзе, разминировании и восстановлении страны.

"Безопасность, устойчивость и поддержка обороны, а также макрофинансовая, гуманитарная помощь, помощь в восстановлении и реформах будут усиливать друг друга", – говорится в проекте документа.

В материале говорится, что отдельный раздел также вмещает в себя очертания плана действий на случай будущей возможной агрессии. Так, речь идет о срочных консультациях, которые должны состояться в течение 24 часов.

По словам журналистов, европейские министры должны утвердить текст соглашения безопасности между Украиной и ЕС на заседании Совета Евросоюза по общим вопросам, которое состоится 25 июня в Люксембурге.

Напомним, что в ЕС согласовали 14 пакет санкций против РФ. Под ограничения Евросоюза попадет 61 компания из Турции, Китая, ОАЭ и других стран, которые помогают РФ покупать товары, необходимые для ведения боевых действий. Кроме того, будут "охотиться" на "теневой флот", который вывозит российский газ.