Підтримка протягом доби: що передбачає безпекова угода України та ЄС

За словами журналістів, окремий розділ також вміщує в себе обриси плану дій на випадок майбутньої можливої агресії. Так, ідеться про термінові консультації, які мають відбутися протягом 24 годин.

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Президент України Володимир Зеленський і глава Ради ЄС Урсула фон дер Ляєн можуть підписати угоду про безпеку вже 27 червня у Брюсселі. Про це пише "Радіо Свобода".

За словами журналістів, вони змогли отримати доступ до проєкту цього документа. Так, чернетка угоди містить згадки про ухвалені раніше програми фінансової та військової підтримки України, зокрема про 50 мільярдів євро, закладених у бюджет ЄС на 2024-2027 роки в рамках програми Ukraine Facility.

Крім того, у документі згадуються кошти на відшкодування країнам ЄС наданої Україні зброї з Європейського фонду миру, а також п'ять мільярдів — на зброю з Фонду допомоги Україні та доходи від заморожених російських активів.

У чернетці йдеться про те, що зобов'язання Європейського Союзу в галузі безпеки охоплюють передбачувану, довгострокову і постійну підтримку безпеки та оборони України, зокрема, через місії Спільної політики безпеки й оборони, а також ширші зобов'язання в цій сфері.

Повідомляється, що документ має два основні розділи щодо гарантій безпеки, кожен з яких налічує дев'ять пунктів. Перший розділ сфокусований на оборонних питаннях, і там ідеться про стабільне та довгострокове забезпечення військовою технікою, військову підготовку тощо. У другому розділі йдеться про ширші зобов'язання, зокрема, про майбутнє України та її громадян у Європейському Союзі, розмінування та відновлення країни.

"Безпека, стійкість і підтримка оборони, а також макрофінансова, гуманітарна допомога, допомога у відновленні та реформах посилюватимуть одна одну", — йдеться в проєкті документа.

У матеріалі йдеться про те, що окремий розділ також вміщує в себе обриси плану дій на випадок майбутньої можливої агресії. Так, ідеться про термінові консультації, які мають відбутися протягом 24 годин.

За словами журналістів, європейські міністри мають затвердити текст безпекової угоди між Україною та ЄС на засіданні Ради Євросоюзу із загальних питань, яке відбудеться 25 червня в Люксембурзі.

Нагадаємо, що в ЄС погодили 14 пакет санкцій проти РФ. Під обмеження Євросоюзу потрапить 61 компанія з Туреччини, Китаю, ОАЕ та інших країн, які допомагають РФ купувати товари, необхідні для ведення бойових дій. Крім того, будуть "полювати" на "тіньовий флот", який вивозить російський газ.