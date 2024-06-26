Они не ожидали: у Зеленского отреагировали на выдачу ордеров на арест Шойгу и Герасимова

Выданные Международным уголовным судом ордера на арест бывшего министра обороны РФ Сергея Шойгу и действующего начальника генштаба Валерия Герасимова, являются крайне важными — они будут влиять на судьбу России и ее граждан.

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Международный уголовный суд (МУС) 24 июня выдал ордера на арест главу российского Генерального штаба Валерия Герасимова и экс-министра обороны России Сергея Шойгу. Эти двое подозреваемых несут ответственность за ракетные удары ВС РФ по украинской энергетической инфраструктуре по меньшей мере с 10 октября 2022 года по меньшей мере 9 марта 2023 года, которые нанесли "чрезмерный случайный ущерб" гражданским людям и объектам. И советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в эфире телемарафона отметил, что означает выдача этих ордеров, и какое это будет иметь влияние на РФ и ее граждан.

По его словам, судебные дела или обвинения — не просто формальность, а простой путь отправить на скамьи подсудимых не только Шойгу и Герасимова, но и всех причастных к началу войны в Украине, после проигрыша РФ.

"Это не просто какая-то фикция, не просто ради информационного повода", — отметил Подоляк.

По его словам, все эти люди будут "дожаты" глобальным юридическим пространством и они будут нести определенную ответственность. Подоляк напомнил, что на сегодня уже есть четыре ключевых ордера: на Владимира Путина, на Марию Львову-Белову за геноцид в отношении украинских детей, а теперь и на Шойгу с Герасимовым.

По мнению Подоляка, все будет выглядеть не так, как это себе представляют россияне.

"Более того, я скажу, что они точно всего этого не ожидали и понимают, что необратимым уже является этот процесс. Тот же Шойгу понимает, что он будет или свидетелем, который попытается подписать соглашение со следствием и дать большое количество показаний на того же Путина, или просто исчезнет еще до начала судебных процессов. Для того, чтобы иметь меньше потенциальных свидетелей, которые могут такие сделки заключать", — пояснил советник.

Объясняя ситуацию с Шойгу, Подоляк отметил, что у него уже есть проблемы из-за большого количества следственных действий в отношении чиновников, которые работали в Минобороны РФ за 12 лет его правления.

"Он, скорее всего, исчезнет. Еще какое-то время будет находиться в ипостаси председателя Совбеза, но постепенно его функционал там будет уменьшаться, он будет меньше присутствовать на совещаниях и в публичном пространстве. А потом как-то увидим судебное дело. Даже в России к Шойгу негативно относятся в окружении Путина. И сам Путин крайне негативно относится, независимо от того, что тот устраивал шашлыки для Путина на Алтае",- отметил Подоляк.

По его мнению, все эти ордера, который выдает Международный суд в Гааге являются важными и "симптоматическими" и говорят о трех следующих вещах.

"Первое: преступления действительно имели место, эти преступления действительно фундаментальные, они против международного гуманитарного права. Второе: эти преступления не будут иметь срока давности, как такового, и это будет влиять на дальнейшую судьбу РФ и тех или иных граждан этой страны. И третье: что важно для стран нейтрального статуса, того же Глобального Юга, что к РФ никто не относится так, как это было, например, после вторжения в 2014 году. Что в любом случае все эти следственные действия будут доведены до конца и Россия будет платить соответствующую цену", — акцентировал Подоляк.

Напомним, 25 июня Международный уголовный суд выдал ордера на арест экс-министра обороны РФ Сергея Шойгу и действующего начальника генштаба Вооруженных сил РФ Валерия Герасимова. Их обвиняют в совершении военных преступлений в период с октября 2022 года по март 2023 года.