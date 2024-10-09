"Божья кара": украинский нардеп спрогнозировал разрушения в США из-за запрета УПЦ МП

Политик Евгений Шевченко заявил, что ураган Милтон политически уничтожит "обидчиков" республиканца Дональда Трампа. Он подчеркнул, что "нельзя было трогать церковь".

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Народный депутат Евгений Шевченко связал ураган Милтон, который должен уже поздно вечером 9 октября выйти на сушу и ударить по Флориде в США, с запретом деятельности русской православной церкви в Украине. Об этом известно из его публикации в Telegram от 8 октября.

"Все же запрет УПЦ несет Божью кару для своих обидчиков. Самый мощный за всю историю человечества ураган Милтон надвигается на Штаты", — отметил нардеп.

Он спрогнозировал, что стихийное бедствие "многое разрушит". Кроме того, по словам Шевченко, ураган "окончательно снесет" в политическом смысле "обидчиков" кандидата в президенты США Дональда Трампа и "покровителей партии войны" в Украине.

Парламентарий предположил, что заседание в формате "Рамштайн", назначенное на 12 октября, "под угрозой срыва". Он объяснил это отменой визитов лидера США Джо Байдена и американского госсекретаря Энтони Блинкена.

"Нельзя было трогать церковь. Нельзя!" — добавил нардеп.

Пост Евгения Шевченко от 8 октября Фото: Скриншот

Напомним, нардеп Евгений Шевченко известен поддержкой Беларуси и ее лидера Александра Лукашенко. В июле 2022 года он появился в Верховной Раде в военной форме и заявил, что участвовал в спецоперации ГУР.

В марте того же года СМИ сообщали о задержании Шевченко на границе с Польшей, но он сам опроверг эту информацию. 27 февраля парламентарий заявлял о возможных переговорах президента Владимира Зеленского с Лукашенко, к организации которых якобы был привлечен.

Еще до полномасштабного вторжения Шевченко утверждал, что СБУ якобы возбудила против него дело о госизмене из-за визита в Беларусь. В ведомстве опровергли это заявление.

Как известно, 20 апреля 2021 года Шевченко встретился в Минске с Лукашенко. После этого на заседании фракции "Слуга народа" рассмотрели исключение парламентария. Голосов не хватило, но была запущена процедура дистанционного сбора подписей. Уже в мае депутата все же исключили из фракции.