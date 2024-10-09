"Божа кара": український нардеп спрогнозував руйнування у США через заборону УПЦ МП

Політик Євгеній Шевченко заявив, що ураган Мілтон політично знищить "кривдників" республіканця Дональда Трампа. Він зауважив, що "не можна було чіпати церкву".

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Народний депутат Євгеній Шевченко пов’язав ураган Мілтон, який має вже пізно ввечері 9 жовтня вийти на сушу та вдарити по Флориді у США, із забороною діяльності російської православної церкви в Україні. Про це відомо з його публікації у Telegram від 8 жовтня.

"Все ж таки заборона УПЦ несе Божу кару для своїх кривдників. Найпотужніший за всю історію людства ураган Мілтон насувається на Штати", — зазначив нардеп.

Він спрогнозував, що стихійне лихо "багато чого зруйнує". Окрім того, зі слів Шевченка, ураган "остаточно знесе" в політичному сенсі "кривдників" кандидата у президенти США Дональда Трампа та "покровителів партії війни" в Україні.

Парламентар припустив, що засідання у форматі "Рамштайн", призначене на 12 жовтня, "під загрозою зриву". Він пояснив це скасуванням візитів лідера США Джо Байдена та американського держсекретаря Ентоні Блінкена.

"Не можна було чіпати церкву. Не можна!" — додав нардеп.

Пост Євгенія Шевченка від 8 жовтня Фото: Скриншот

Нагадаємо, нардеп Євгеній Шевченко відомий підтримкою Білорусі та її лідера Олександра Лукашенка. У липні 2022 року він з’явився у Верховній Раді у військовій формі та заявив, що брав участь у спецоперації ГУР.

У березні того ж року ЗМІ повідомляли про затримання Шевченка на кордоні з Польщею, але він сам спростував цю інформацію. 27 лютого парламентар заявляв про можливі переговори президента Володимира Зеленського з Лукашенком, до організації яких нібито був залучений.

Ще до повномасштабного вторгнення Шевченко стверджував, що СБУ нібито порушила проти нього справу про держзраду через візит у Білорусь. У відомстві спростували цю заяву.

Як відомо, 20 квітня 2021 року Шевченко зустрівся у Мінську з Лукашенком. Після цього на засіданні фракції "Слуга народу" розглянули виключення парламентаря. Голосів не вистачило, але була запущена процедура дистанційного збору підписів. Вже у травні депутата все ж виключили з фракції.