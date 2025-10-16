Пентагон угрожает: каким образом Трамп собирается заставить Путина остановить войну в Украине

Накануне встречи с Владимиром Зеленским, президент США Дональд Трамп заявил, что ВСУ планируют пойти в наступление и призвал Путина прекратить убивать украинцев и россиян. О чем свидетельствует риторика главы Белого дома, и трансформируется ли она в конце концов в конкретные шаги, выяснял Фокус.

Во время совместной пресс-конференции с директором ФБР Кешом Пателем в среду, 15 октября президент США Дональд Трамп призвал главу Кремля Путина прекратить убивать украинцев и россиян и заявил, что Киев хочет пойти в наступление. В частности, отметив, что в ближайшее время будет разговаривать с президентом Украины о войне, хозяин Овального кабинета резюмировал: "Мы будем говорить... Они хотят пойти в наступление. Россия за время полномасштабного вторжения потеряла 1,5 миллиона человек, в основном солдат и все, чего мы хотим от президента Путина, чтобы он прекратил убивать украинцев и россиян, потому что он убивает много россиян!".

Каким образом глава Пентагона угрожает Путину

Несмотря на очевидное раздражение со стороны Трампа Кремлем, в Белом доме считают, что американский лидер "оптимистично настроен" относительно возможности достижения мира в Украине после успешного подписания соглашения о прекращении войны между Израилем и ХАМАСом. Об этом свидетельствуют источники Politico в трамповской администрации. Неназванный представитель Белого дома сказал изданию, что Россия должна быть мотивирована сесть за стол переговоров из-за своего военного и экономического положения: "Если бы они (россияне — Фокус) были разумными, то настойчивее стремились бы заключить соглашение о прекращении войны, которая нанесла значительный ущерб репутации России, остановить убийства и вернуть свою страну на правильный путь. Президент Путин неоднократно отклонял щедрые предложения о мире, которые были бы выгодными для России. Однако несмотря на это, президент Трамп остается оптимистом и верит, что сможет заставить обе стороны прекратить бессмысленные убийства".

Между тем глава Пентагона Пит Гегсет заявил, что США начнут принимать меры в отношении России, если та в ближайшее время не прекратит войну против Украины. "Если не будет пути к миру в краткосрочной перспективе, тогда США, рядом с нашими союзниками, сделают необходимые шаги, чтобы Россия получила последствия за свою продолжающуюся агрессию. Если нам нужно будет сделать этот шаг, то Министерство войны США готово сыграть свою роль тем способом, как это могут сделать только США", — цитирует Гегсета издание The Hill. Отдельно отмечается, мол, глава Пентагона особо подчеркнул, что "под непоколебимым руководством президента Трампа, и в частности вместе с нашими европейскими союзниками, мы положим конец войне в Украине, достигнув мира через силу".

Что на самом деле заставляет Белый дом прибегать к более жесткой линии в отношении Кремля

Нынешняя риторика президента США Дональда Трампа и других американских чиновников в отношении России, убежден политолог, управляющий партнер "Национальной антикризисной группы" Тарас Загородний, является прямым следствием прогресса украинской армии и украинской ракетной программы.

"Чем больше мы будем производить собственного оружия, тем больше нам его будут давать, в том числе американцы, чтобы мы свое не делали. Сейчас американцы видят интенсивность ударов по территории России и в курсе прогресса украинской ракетной программы, понимая риски ее развертывания, в том числе на страны Европейского Союза (ЕС), когда американское оружие окажется ненужным. Собственно, поэтому все быстро начинают давать нам оружие. Это — чисто прагматический подход, который всегда исповедовали американцы. Так построен мир: если ты сам демонстрируешь силу, тебе всячески помогают, а если не демонстрируешь — плевать на тебя все хотели, попутно рассказывая о беспокойстве и каких-то там ценностях", — отмечает эксперт в разговоре с Фокусом.

Политолог между тем считает, что несмотря на давление со стороны Запада, в частности США, Москва не изменит своей позиции относительно российско-украинской войны.

"Логика российской власти заключается в том, что царь не может быть слабым и если ты уже объявил свою позицию, ты не можешь ее изменить на другую, более мягкую. А если изменишь — ты слабак, а если ты слабак — ты теряешь власть и жизнь и в учебниках истории напишут, что ты не Петр І, (или кем там хочет быть Путин), а самый обычный "лошара". Путин же, как известно, заявил, что Украина должна покинуть 4 области, сократить армию, отказаться от тяжелого вооружения, официально отречься от курса на НАТО, ну и так далее. Это его четкая публичная позиция, от которой он не отступит. И никакие "Томагавки" не заставят его этого сделать. Разве что эти "Томагавки" его прибьют, тогда действительно ситуация изменится, но я в это не верю", — заключает Тарас Загородний, акцентируя при этом, что Путин, несмотря на систематические призывы Трампа, не сядет за переговорный стол, поскольку считает Украину лишь объектом для раздела.

Чем в первую очередь руководствуется Трамп, заставляя Путина остановить войну

Комментируя Фокусу свежие заявления высшего руководства США, ведущий эксперт Национального института стратегических исследований Иван Ус констатирует: "Знаете, у меня складывается такое впечатление, что после недавнего саммита в Шарм-эль-Шейхе Трамп действительно загорелся идеей делать шаги, которые в целом соответствуют формуле мира через силу. Впрочем, это не означает, что он на 100% на стороне Украины — просто ему кажется, что такое поведение дает максимальную популярность. То есть, это такая игра. Плюс к этому, у Трампа в голове была концепция, суть которой заключалась в том, что Россия будет анти-Китаем и заберет наработки по ядерному оружию у Ирана. В конце концов, Трамп строил отношения с РФ именно через призму этих двух идей. А когда стало понятно, что Тегеран не будет отдавать Москве оружие, а Россия не будет выступать против КНР, это вызвало у Трампа разочарование и частично сейчас именно из-за него он теперь стремится демонстративно давить на Путина".

Кроме того, считает аналитик, проводя достаточно жесткую антироссийскую публичную линию, Трамп проверяет, насколько это ему выгодно в электоральном измерении: "Нынешний президент США очень любит, когда он в центре внимания и его персона является популярной со знаком плюс. Поэтому он таким образом зондирует, добавляет ли ему общественной популярности жесткая риторика в отношении России. Пока Трамп находится на этой волне и именно он, кстати, любит говорить о "Томагавках" для Украины. Он эту тему обыгрывает буквально на всех встречах. Свежий пример — разговоры об этих ракетах с премьером Аргентины Хавьером Милеем. Трамп не говорит, дадут США Украине "Томагавки" или нет, но ему просто очень нравится, как мир на это реагирует и интересно, как будет реагировать Россия. Это не значит, что завтра, когда будет встреча Трампа и Зеленского Украина получит "Томагавки", но крайние заявления президента США, а также Пита Гегсета — это все проверка поля на предмет того, насколько это понравится американским избирателям".

В случае, если нынешняя тактика в отношении российско-украинской войны "зайдет" рядовым американцам, тогда, убежден Иван Ус, президент Трамп будет продолжать и в дальнейшем придерживаться этой линии.

Для России, акцентирует эксперт, такое положение дел является крайне неприятным, поскольку Кремль выстраивает идеологию войны на том, что вскоре у Украины закончатся люди, деньги, вооружение и РФ непременно победит. "Зато появляется информация о репарационном кредите для Украины и "Томагавках", а это означает, что деньги и оружие у Киева будут, что для России является разрушением ее же подхода. То есть, для россиян это все является определенным шоком", — говорит Иван Ус. Подытоживая, он спрогнозировал, что, как и написала накануне Financial Times, Киев в конце концов получит от двадцати до 50-ти "Томагавков" и испытает новые платформы для их запуска Typhon, также известные как "Strategic Mid-range Fires System" (SMRF).