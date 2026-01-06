Кадры как карты: что побудило Зеленского перетасовать властную колоду

В ночь на вторник, 6 января президент назначил новых заместителей Службы безопасности Украины, финализировав таким образом кадровые рокировки в силовой вертикали. Что на самом деле побудило главу государства провести серьезные рокировки в высоких властных кабинетах, выяснял Фокус .

Поздним вечером понедельника, 5 января на президентском сайте появились указы о назначении новых заместителей председателя СБУ. В частности, Александр Поклад, который до этого времени был заместителем главы спецслужбы, стал первым заместителем. В то же время заместителями председателя СБУ стали Андрей Тупиков, который ранее возглавлял Департамент контрразведки СБУ, и Денис Килимник, который параллельно назначен руководителем Антитеррористического центра при СБУ.

Незадолго до этого Зеленский назначил временно исполняющим обязанности главы СБУ начальника Центра спецопераций "А" СБУ Евгения Хмару, чему предшествовало заявление об отставке со стороны Василия Малюка, об истинных причинах которого Фокус писал в деталях.

Оценивая крайние кадровые решения президента Зеленского, многие из которых вызвали большой общественный резонанс, эксперты сходятся во мнении, что необходимость проведения властных ротаций "здесь и сейчас" вызвана рядом как объективных, так и субъективных факторов.

Что конкретно заставило Зеленского провести "кадровую революцию"

Политолог Алексей Якубин считает, что есть несколько ключевых причин, которые заставили президента Зеленского концептуально подойти к перестановкам на властной шахматной доске. "Во-первых, после увольнения Ермака возник вакуум власти, а с ним необходимость изменения конфигураций, выстроенных бывшим руководителем ОП. Собственно кадровые "землетрясения" поэтому и начались с назначения нового главы Офиса президента. Во-вторых, Зеленский стремился, чтобы его Офис работал одновременно в двух ракурсах — гражданском и военном, и Буданов может сочетать эти два аспекта. Впрочем, я думаю, что не раньше чем через месяц–два мы увидим, оправдана ли такая кадровая модель. В-третьих, нынешняя властная перезагрузка связана с изменениями, которые происходят в странах-партнерах, в частности в США. Нам действительно нужно подстраиваться под эти изменения, в том числе кадрово. И это, как по мне, одна из главных причин, которая побудила президента провести такую существенную кадровую ротацию", — отмечает эксперт в разговоре с Фокусом.

По мнению политолога, кадровая логика Владимира Зеленского носит в целом адекватный ситуации характер, поскольку "то, что есть хорошо — он оставляет, а там, где, в том числе, есть негативные сигналы западных партнеров — пытается исправить".

"Конечно, не может не обращать на себя внимание тот факт, что кадровая концепция президента Зеленского предусматривает перемещение известных фигур по разным властным кабинетам, притом, что на первых порах он делал ставку на людей из разных политических лагерей. Но нынешняя картина демонстрирует определенную "заморозку" — Зеленский привлекает к властному рулю лояльных и, скажем так, "своих". Это — результат долгого пребывания президента у власти, ведь, еще раз подчеркиваю, на первых порах он был готов экспериментировать и приглашать разных людей, а сейчас есть колода, которую он тасует со всеми плюсами и минусами для государственного управления как такового", — заключает Алексей Якубин.

Какую кадровую концепцию выстроил президент и является ли она оправданной

В то же время политолог, эксперт центра "Объединенная Украина" Петр Олещук, анализируя в разговоре с Фокусом кадровую концепцию Банковой, констатирует: "Прежде всего, следует отметить, что это не первая большая кадровая перезагрузка — соответствующая тактика является типичной для действующего президента. То есть он, когда уже устраивает какие-то перестановки, то они охватывают не одну, не две и не три должности, а гораздо больше. Я думаю, что все эти кадровые перестановки являются несколько отдаленной реакцией на отставку Ермака, который за время пребывания в Офисе президента сконцентрировал в своих руках достаточно серьезные властные полномочия и поэтому сейчас возникла необходимость перестройки системы под новые реалии, где отсутствует единый центр. Иначе говоря, мы наблюдаем за адаптацией власти к текущему моменту".

Политолог считает, что подавляющее большинство нынешних кадровых назначений не вызывают каких-то вопросов или же претензий. "Единственный момент заключается в том, что в общественных глазах кадровые назначения могут выглядеть несколько экспериментальными, но с другой стороны особых вариантов, которые исключали бы определенные риски, сейчас нет. Например, тот же Федоров — он один из самых эффективных менеджеров в нынешнем Кабмине, но очевидно, что Министерство обороны для него является определенным вызовом. В то же время Шмыгаль превратился в пожарника, но в принципе это логично — он долгое время в команде и при этом сумел не вляпаться в какие-то скандалы. Единственное кадровое решение, которое мне достаточно сложно объяснить, касается Малюка. Здесь я могу сделать предположение, что мы знаем не все, что знает Зеленский и у него действительно были рациональные причины осуществить такой шаг, несмотря на общественную волну поддержки Малюка", — акцентирует Петр Олещук.

В то же время, отмечает аналитик, кадровая политика Зеленского, несмотря на быстрые темпы ее практической реализации, является не хаотичной, а вполне системной. "Если оценивать эту кадровую историю концептуально и говорить, например, о Кабмине, то очевидно, что сейчас закрываются наиболее проблемные должности теми, кто с одной стороны пользуется доверием, а с другой стороны показал себя достаточно эффективно. К примеру, мы все понимаем, как и почему оказалась вакантной должность министра энергетики и здесь "пожарник" Шмыгаль есть в теме в компетенции. Более громких отставок или перестановок, чем те, что уже произошли, думаю в ближайшее время не будет и кадровая "гроза" вскоре утихнет", — резюмирует Петр Олещук.

Каков ключевой недостаток кадровой политики Банковой

Сомнительными представляются крайние кадровые шаги президента для заместителя Агентства моделирования ситуаций (АМС) Алексея Голобуцкого. "По правде, кадровые перестановки в правительстве выглядят уже немного смешно — того бедного Шмыгаля таскают по всем должностям в Кабмине, а это признак того, что у Зеленского очень и очень короткая скамейка запасных. Считаю, что одной из причин, которая побудила президента провести эти массовые перестановки является то, что выборы в стране провести невозможно, поэтому он таким образом пытается менять профиль и анфас нашего государственного управления, которое на самом деле не соответствует никаким современным вызовам. Существующая модель украинского государственного управления позволяет выдерживать нашествие России, но не позволяет превратить Украину в богатую и процветающую страну", — подчеркивает политолог в разговоре с Фокусом.

Серьезным недостатком кадровой концепции президента Зеленского эксперт считает то, что, выбирая на ту или иную должность руководящую фигуру, глава государства руководствуется, прежде всего принципом лояльности. И пока Владимир Зеленский будет оставаться в кресле президента, убежден эксперт, кадровая государственная политика не будет претерпевать кардинальных изменений.

Такой подход, по мнению Алексея Голобуцкого, априори вызывает трения внутри властной команды. В данном контексте эксперт предполагает, что причиной, например, устранения с позиции главы СБУ Василия Малюка могли стать его, скажем так, непростые отношения с Кириллом Будановым, который, став руководителем ОП и мог выступить инициатором его увольнения. В общем, считает Алексей Голобуцкий, различные властные интриги пока носят преимущественно тайный характер и туман вокруг в том числе кадровых решений Зеленского развеется только тогда, когда он станет президентом с приставкой "экс".