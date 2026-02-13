Против Владимира Петрова открыли еще одно уголовное производство: что известно

Против известного блогера, ведущего YouTube-канала Владимира Петрова было открыто еще одно уголовное производство. На этот раз по факту возможного присвоения средств государственного учреждения "Национальное военное мемориальное кладбище.

Производство было открыто по обращению народного депутата фракции "Голос" Ярослава Железняка. Об этом сам нардеп сообщил в Telegram-канале.

Железняк отметил, что речь идет об обстоятельствах, при которых бюджетные средства могли быть получены без фактического выполнения работ и без пребывания на рабочем месте.

"Поэтому получили сообщение по факту нашего заявления от Главного управления Национальной полиции в городе Киеве о внесении сведений в ЕРДР по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч.4 ст.191 УК Украины", — сообщил Железняк.

Сообщение о регистрации уголовного производства Фото: Telegram/Залізний нардеп

Сам Петров пока не комментировал информацию об открытом против него уголовном производстве.

Відео дня

В то же время стоит отметить, что в соответствии с требованиями ст. 214 УПК Украины, основанием для открытия уголовного производства является заявление о совершенном преступлении или личное выявление следователем, прокурором обстоятельств, свидетельствующих о совершении уголовного преступления. При этом отказ в принятии и регистрации заявления или сообщения об уголовном правонарушении не допускается. Однако это не означает, что Петрову будет предъявлено обвинение в будущем.

Скандал с бронированием Владимира Петрова: детали

Ранее в медиа появилась информация о том, что в государственном учреждении "Национальное военное мемориальное кладбище" был забронирован Владимир Петров. 16 января на запрос СМИ подтвердили трудоустройство Петрова в должности ведущего специалиста отдела по вопросам коммуникаций и информационных технологий.

В тот же день Министерство ветеранов начало служебное расследование относительно информации о бронировании от мобилизации в ГУ "Национальное военное мемориальное кладбище".

А еще 15 января нардеп Даниил Гетманцев предложил вызвать в Раду министра по делам ветеранов Наталью Калмыкову из-за фейковых бронирований в ГУ "НВМК".

20 января Железняк заявлял, что Петров мог зарабатывать на "отбеливании" коррупционеров. Также в тот день нардеп Ярослав Железняк сообщал, что против Владимира Петрова открыто уголовное производство о возможной госизмене.

Позже Железняк сообщил, что летом 2025 года получили бронирование от мобилизации не только ведущие канала "Исландия" Владимир Петров и Сергей Иванов. По его словам, должность помощника депутата Дмитрия Черного с бронированием занял в августе директор "Исландии" Павел Немерюк, которого Железняк называет "правой рукой Петрова".

Напомним, в сентябре 2025 года нардеп от партии "Слуга народа" Дмитрий Черный заговорил о завершении каденции Верховной Рады IX созыва. Он писал, что до завершения деятельности парламента остались одна-две сессии. В июле нардеп Черный заявлял, что РФ может использовать протесты из-за "ликвидации" НАБУ и САП для организации терактов.