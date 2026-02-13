Проти Володимира Петрова відкрили ще одне кримінальне провадження: що відомо

Проти відомого блогера, ведучого YouTube-каналу Володимира Петрова було відкрито ще одне кримінальне провадження. Цього разу за фактом можливого привласнення коштів державної установи "Національне військове меморіальне кладовище.

Провадження було відкрите за зверненням народного депутата фракції "Голос" Ярослава Железняка. Про це сам нардеп повідомив у Telegram-каналі.

Железняк наголосив, що йдеться про обставини, за яких бюджетні кошти могли бути отримані без фактичного виконання робіт та без перебування на робочому місці.

"Тож отримали повідомлення за фактом нашої заяви від Головного управління Національної поліції у місті Києві про внесення відомостей до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України", — повідомив Железняк.

Повідомлення про реєстрацію кримінального провадження Фото: Telegram/Залізний нардеп

Сам Петров наразі не коментував інформацію про відкрите проти нього кримінальне провадження.

Водночас варто зазначити, що відповідно до вимог ст. 214 КПК України, підставою для відкриття кримінального провадження є заява про вчинений злочин або особисте виявлення слідчим, прокурором обставин, які свідчать про вчинення кримінального правопорушення. При цьому відмова у прийнятті та реєстрації заяви чи повідомлення про кримінальне правопорушення не допускається. Однак це не означає, що Петрову буде висунуто обвинувачення в майбутньому.

Скандал із бронюванням Володимира Петрова: деталі

Раніше у медіа з'явилася інформація про те, що в державній установі "Національне військове меморіальне кладовище" було заброньовано Володимира Петрова. 16 січня на запит ЗМІ підтвердили працевлаштування Петрова на посаді провідного фахівця відділу з питань комунікацій та інформаційних технологій.

У той же день Міністерство ветеранів почало службове розслідування щодо інформації про бронювання від мобілізації в ДУ "Національне військове меморіальне кладовище".

А ще 15 січня нардеп Данило Гетманцев запропонував викликати в Раду міністра у справах ветеранів Наталію Калмикову через фейкові бронювання в ДУ "НВМК".

20 січня Железняк заявляв, що Петров міг заробляти на "відбілюванні" корупціонерів. Також того дня нардеп Ярослав Железняк повідомляв, що проти Володимира Петрова відкрито кримінальне провадження щодо можливої держзради.

Пізніше Железняк повідомив, що влітку 2025 року отримали бронювання від мобілізації не лише ведучі каналу "Ісландія" Володимир Петров і Сергій Іванов. За його словами, посаду помічника депутата Дмитра Чорного з бронюванням обійняв у серпні директор "Ісландії" Павло Немерюк, якого Железняк називає "правою рукою Петрова".

Нагадаємо, у вересні 2025 року нардеп від партії "Слуга народу" Дмитро Чорний заговорив про завершення каденції Верховної Ради IX скликання. Він писав, що до завершення діяльності парламенту лишилися одна-дві сесії. У липні нардеп Чорний заявляв, що РФ може використати протести через "ліквідацію" НАБУ і САП для організації терактів.