Миллиарды для Кремля и преимущество на фронте: кризис между Киевом и США усиливается – CNN

За неделю конфликт между США и Украиной прошел путь от заявления о закупке российского дизельного топлива до ограничений спутниковой связи на фронте — и ни одна из сторон пока не отступает.

Кризис в отношениях между США и Украиной стал самым серьёзным со времён прошлогоднего скандала в Овальном кабинете и продолжает обостряться. Причиной нового конфликта между Владимиром Зеленским и Дональдом Трампом стал вопрос об ударах по российским нефтеперерабатывающим заводам. Как пишет CNN, стремление американского президента снизить энергетические затраты делает победу Украины в собственной войне более сложной и опасной задачей.

"В Вашингтоне и Европе усиливаются опасения, что Трамп преследует не только собственные политические интересы, но и принимает меры, которые фактически помогают Путину", — отмечает издание.

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Конфликт между США и Украиной: что известно

Отсчёт начался в прошлую пятницу, когда Трамп объявил о сделке по закупке российского дизельного топлива. Это заявление вызвало резкую критику, в том числе со стороны многих республиканцев, после чего президент США сообщил о "прекращении огня" между Россией и Украиной, которое должно было касаться энергетических объектов. Впоследствии выяснилось, что он даже не проинформировал об этом сами стороны конфликта, которые были крайне удивлены.

К четвергу терпение украинского лидера иссякло: Зеленский объявил о возобновлении ударов по российской энергетике и обвинил Вашингтон в намерении заключать новые соглашения с Путиным.

Особым ударом стали ограничения в работе Starshield — военной версии Starlink Илона Маска. Они снизили скорость работы украинской техники и фактически обеспечили российским войскам преимущество на поле боя. Маск заявил в X, что любые ограничения скорости или использования устанавливают американские военные и, в конечном итоге, президент США. Часть чиновников, однако, склоняется к мнению, что значительная часть ответственности лежит именно на нем. Reuters, ссылаясь на источники, сообщило, что приказ об ограничениях поступил из Белого дома.

"Это не была техническая проблема", — сказал Зеленский в интервью Financial Times.

Критики Трампа в США считают дизельное соглашение очередной уступкой Путину, которая к тому же вряд ли заметно снизит цены перед промежуточными выборами. Зато в случае полной реализации она принесет миллиарды долларов российской экономике и, скорее всего, пойдет на укрепление военной машины. Сенатор-демократ от Делавэра Крис Кунс заявил, что Трамп отчаянно ищет любой способ улучшить свои позиции и позиции республиканцев, баллотирующихся в Сенат.

С точки зрения стратегии это соглашение выглядит тем более странным, что ранее в СМИ сообщалось: Россия передавала Ирану разведывательные данные о местонахождении американских кораблей, самолетов и личного состава. В администрации настаивают, что президент продолжает искать путь к миру, однако с момента его возвращения к власти никаких признаков смягчения позиции Путина не появилось.

"Дональд Трамп ставит свои предвыборные интересы выше безопасности, благосостояния и жизни украинского народа — и этот факт не должен остаться без внимания ни общественности, ни политиков по обе стороны Атлантики", — считает директор Центра финансов и безопасности при Королевском объединенном институте оборонных исследований Том Китинг.

Ранее сообщалось, что Трамп вновь выразил возмущение ударами Украины по российским НПЗ, назвав это "позором". Однако эксперты уверяют, что на мировые цены на топливо оказывает давление совсем другой конфликт.

Кроме того, американский президент фактически исключил Зеленского из круга будущих переговоров и вновь возложил вину за войну на Барака Обаму.