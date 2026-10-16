Мільярди для Кремля й перевага на фронті: криза між Києвом і США посилюється, – CNN

За тиждень конфлікт між США та Україною пройшов шлях від заяви про закупівлю російського дизелю до обмежень супутникового зв'язку на фронті – і жодна зі сторін поки не відступає.

Криза у відносинах США та України стала найсерйознішою з часів торішнього скандалу в Овальному кабінеті й продовжує загострюватися. Причиною нового конфлікту між Володимиром Зеленським і Дональдом Трампом стало питання ударів по російських нафтопереробних заводах. Як пише CNN, прагнення американського президента знизити енергетичні витрати робить перемогу України у власній війні складнішим і небезпечнішим завданням.

"У Вашингтоні та Європі посилюються побоювання, що Трамп переслідує не лише власні політичні інтереси, а й вживає заходів, які фактично допомагають Путіну", — зазначає видання.

Конфлікт між США та Україною: що відомо

Відлік почався минулої п'ятниці, коли Трамп оголосив про угоду щодо закупівлі російського дизельного палива. Заява викликала різку критику, зокрема й серед багатьох республіканців, після чого президент США повідомив про "припинення вогню" між Росією та Україною, яке мало стосуватися енергетичних об'єктів. Згодом виявилося, що самі сторони конфлікту він про це навіть не поінформував і були вкрай здивовані.

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До четверга терпіння українського лідера вичерпалося: Зеленський оголосив про відновлення ударів по російській енергетиці й звинуватив Вашингтон у намірі укладати нові угоди з Путіним.

Окремим ударом стали обмеження в роботі Starshield – військової версії Starlink Ілона Маска. Вони знизили швидкість роботи української техніки й фактично дали російським військам перевагу на полі бою. Маск заявив у Х, що будь-які ліміти швидкості чи використання визначають американські військові й у кінцевому підсумку президент США. Частина посадовців, однак, схиляється до думки, що значна частина відповідальності лежить саме на ньому. Reuters, посилаючись на джерела, повідомило, що наказ про обмеження надійшов із Білого дому.

"Це не була технічна проблема", — сказав Зеленський в інтерв'ю Financial Times.

Критики Трампа в США вважають дизельну угоду черговою поступкою Путіну, яка до того ж навряд чи помітно знизить ціни перед проміжними виборами. Натомість у разі повної реалізації вона забезпечить мільярди доларів російській економіці й найімовірніше піде на зміцнення військової машини. Сенатор-демократ від Делавера Кріс Кунс сказав, що Трамп відчайдушно шукає будь-який спосіб поліпшити свої позиції та позиції республіканців, які балотуються до Сенату.

З погляду стратегії угода виглядає тим дивніше, що раніше медіа писали: Росія передавала Ірану розвідувальні дані про місцеперебування американських кораблів, літаків і особового складу. В адміністрації наполягають, що президент і далі шукає шлях до миру, проте з моменту його повернення до влади жодних ознак м'якшої позиції Путіна не з'явилося.

"Дональд Трамп ставить свої передвиборчі інтереси вище за безпеку, добробут і життя українського народу – і цей факт не повинен залишитися без уваги ані громадськості, ані політиків по обидва боки Атлантики", — вважає директор Центру фінансів та безпеки при Королівському об'єднаному інституті оборонних досліджень Том Кітінг.

Раніше повідомлялося, що Трамп знову обурився ударами України по російських НПЗ, назвавши це "ганьбою". Проте експерти запевняють, що на світові ціни на пальне тисне зовсім інший конфлікт.

Також американський президент фактично вивів Зеленського за межі майбутніх домовленостей і знову поклав вину за війну на Барака Обаму.